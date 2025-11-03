Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

El presidente Daniel Noboa en su visita con migrantes en Nueva York.
El presidente Daniel Noboa en su visita con migrantes en Nueva York.Presidencia Ecuador.

Daniel Noboa reconoce en Nueva York que remesas sostienen economía ecuatoriana

La Presidencia no compartió la agenda del mandatario, pero envió un comunicado sobre una actividad desarrollada

Como parte de su visita a Estados Unidos, este lunes 3 de noviembre de 2025, el presidente Daniel Noboa se reunió con ecuatorianos residentes en Queens, Nueva York. Durante el encuentro, reconoció que "las remesas han sostenido gran parte de la economía nacional".

RELACIONADAS

La Presidencia no detalló cuál es la agenda del mandatario, tampoco Cancillería brindó esa información, solicitada por EXPRESO. Solo reseñó su actividad. En un comunicado compartido minutos antes de las 14:00 del 3 de noviembre, se indicó que el mandatario dijo que su administración trabajará de forma permanente por garantizar los derechos de los migrantes.  

Por ello, Noboa habría comentado que a través de la Cancillería se impulsa la migración circular, para que nadie tenga que arriesgar su vida en rutas peligrosas. Y habría señalado que "se firmaron convenios con España e Italia que abrirán más 400.000 cupos de trabajo circular en condición dignas y humanas".

La Presidencia de la República también indicó que a través del programa Incentivo Emprende, se entregarán 1.000 incentivos a migrantes, pequeños emprendedores, que necesitan ayuda. "Especialmente a mujeres, que han digo la base de este proyecto político”.

El Hospital Carlos Andrade Marín, del IESS, en Quito, tiene 55 años; fue inaugurado en mayo de 1970.

Daniel Noboa y su idea sobre IESS: ¿camino a salud universal o riesgo para afiliados?

Leer más

La esposa de Daniel Noboa también viajó a Estados Unidos

Por otro lado, la esposa de Noboa, Lavinia Valbonesi, escribió en Instagram que el Programa ANA llega a Nueva York con capacitaciones dirigidas a mujeres ecuatorianas en el exterior. "Seguimos ampliando nuestro alcance para generar más oportunidades de formación y empleo digno, ahora también fuera del país".

Otra visión de la visita de Noboa a Estados Unidos brindó Mónica Palacios

De su lado, la asambleísta correísta, Mónica Palacios, compartió videos para mostrar que supuestamente se prohibió el ingreso de teléfonos celulares al encuentro con migrantes y también que un grupo de personas hizo pasar un mal rato a Noboa al gritarle "asesino y Noboa no", en alusión a la consulta popular y referéndum programada para el 16 de noviembre.

El correísta Daniel Salcán tambie´n compartió un video para mostrar el rechazo de un grupo de migrantes en Estados Unidos a la visita del primer mandatario de Ecuador:

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Conflicto de intereses de Edgar Lama en el IESS: oficialismo responde con silencios

  2. Daniel Noboa reconoce en Nueva York que remesas sostienen economía ecuatoriana

  3. Camarón de Ecuador brilla en Qingdao y fortalece lazos comerciales con Asia

  4. Dos detenidos por un homicidio ocurrido en el sur de Quito

  5. Encuentro de pueblos contra la deforestación

LO MÁS VISTO

  1. Érika Vélez: A su caída y salida de Master Chef le dieron otro giro

  2. El presidente del IESS, Edgar Lama, embarrado por un caso de conflicto de interés

  3. Daniel Noboa y su idea sobre IESS: ¿camino a salud universal o riesgo para afiliados?

  4. Jóvenes en Acción: Así será la entrega del bono en noviembre de 2025

  5. Yúnez anuncia sanciones en contra de causantes del caos en la avenida Samborondón

Te recomendamos