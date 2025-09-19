Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Daniel Noboa Azín
El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto 147 que convoca al referéndum sobre bases militaresCortesía

Daniel Noboa convoca a referéndum sobre bases militares extranjeras en Ecuador

Ecuador decidirá en referéndum si elimina la prohibición de permitir bases militares extranjeras

El presidente Daniel Noboa Azín firmó el Decreto Ejecutivo No. 147, que convoca a un referéndum nacional. Es una pregunta que busca que los ecuatorianos se pronuncien sobre la eliminación de la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el país.

RELACIONADAS

Esta decisión se da tras varios dictámenes de la Corte Constitucional que avalaron el procedimiento de reforma parcial de la Constitución. Según el presidente, la medida responde a la necesidad de fortalecer la seguridad frente al crimen organizado.

¿Qué propone la reforma constitucional?

Actualmente, el artículo 5 de la Constitución prohíbe ceder bases militares a fuerzas extranjeras. La reforma plantea sustituirlo por un artículo que declara: “El Ecuador es un territorio de paz”, eliminando la restricción a la instalación de bases militares extranjeras.

La pregunta que se someterá a votación es la siguiente: “¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o ceder bases nacionales a fuerzas extranjeras?”. Los ciudadanos podrán responder Sí o No en el referéndum.

Trámite legal y respaldo de la Corte Constitucional

El 16 de septiembre de 2024, Noboa solicitó a la Corte determinar la vía legal para la reforma. La Corte emitió dictámenes favorables en 2024 y 2025, avalando la pregunta, los anexos y la convocatoria al referéndum.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) será el encargado de organizar la votación, siguiendo el procedimiento previsto en la Constitución y la Ley Electoral. Además, el referéndum podrá coordinarse con otros procesos electorales que estén en curso.

RELACIONADAS

El CNE informó que se unificará la votación sobre las bases militares y el financiamiento a partidos políticos en un solo proceso electoral. Esta decisión se da tras la autorización de la Corte Constitucional, que dio paso a la unificación de ambos temas. Hasta ahora, no existe información sobre una posible consulta o Asamblea Constituyente.

Objetivo de la medida según el Gobierno

Conaie

Resoluciones de la Asamblea Extraordinaria de la CONAIE frente al subsidio al diésel

Leer más

El Ejecutivo asegura que la reforma busca proteger la seguridad integral del país y enfrentar el crimen organizado. Según el decreto, el Estado tiene el deber de garantizar una sociedad de paz y libre de corrupción, adaptando sus estrategias militares a la realidad actual.

Los ecuatorianos decidirán si flexibilizan la soberanía territorial respecto a fuerzas extranjeras. La votación permitirá al país redefinir sus políticas de seguridad y cooperación militar.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Créditos hipotecarios: Gobierno destinará $ 490 millones con tasas desde 5%

  2. Brett James, el compositor de 'Jesus, take the wheel', muere en accidente aéreo

  3. ¿Qué pide la Conaie y qué otros sectores se han unido al anuncio de paro nacional?

  4. Adolescente detenido por explosión en el centro será procesado por terrorismo

  5. Primera cría de cóndor andino en recibir asistencia con marionetas

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  3. Daniel Noboa ordena toque de queda en varias provincias: conoce cuáles son

  4. ADN impulsa otra queja contra RC: ¿Cuál es la acusación contra Mónica Palacios?

  5. Daniel Noboa amplía el estado de excepción en Ecuador: se suma una nueva provincia

Te recomendamos