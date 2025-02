¿Por qué Daniel Noboa no apareció el día de las elecciones? Esto dice el presidente

El presidente-candidato Daniel Noboa Azín se pronunció este 11 de febrero de 2025 respecto a los resultados electorales que, hasta el momento, lo ubican en una segunda vuelta con la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González.

"Han habido muchísimas irregularidades y seguimos contado y revisando ciertas provincias porque había cosas que no cuadraban", señó Noboa en entrevista con Radio Centro, en la que además dijo existió una medición que le daba otro panorama

Según indicó el presidente, el día de las elecciones, los números que empezaban a reflejar el Consejo Nacional Electoral (CNE) "no cuadraba con el conteo rápido de la OEA (Organización de los Estados Americanos) , el cual nos ponía con una cifra mayor".

Asimismo, Daniel Noboa indicó que otra razón de no haber aparecido el día de las elecciones tiene que ver con que "el trabajo no está terminado, nunca hemos terminado". También aprovechó para agradecer a sus electores: "estoy orgulloso y agradecido con un pueblo que se pronunció, que le dijo no a la delincuencia, a los grupos narcoterroristas y a la corrupción".

Daniel Noboa y su comunicado sobre los resultados electorales

La mañana del 10 de febrero de 2025, luego de no haber aparecido en el mitin del movimiento ADN por las elecciones, escogió las redes sociales para decir que ha dado el primer paso y habló de la próxima Asamblea Nacional.

"Ayer logramos lo que no se veía en años: ganamos la primera vuelta contra todos los partidos del viejo Ecuador. Ganamos y dimos el paso más importante de todos: consolidar una Asamblea distinta", escribió Noboa en un comunicado.

Hay que recordar que en la actual Asamblea, ADN llegó a ser la segunda minoría después de que entró con cerca de 13 asambleístas. Sobre el trabajo en el Parlamento, Noboa señaló que será una Asamblea capaz de trabajar y no de enfocar sus esfuerzos en "perseguirnos o debilitarnos para obtener inmunidad".

