Dana: Lo que se sabe de la muerte de la niña hallada en la cisterna de su casa

Las esperanzas de encontrar con vida a Dana Ramos, de 8 años, se extinguieron con el hallazgo de su cuerpo en una cisterna de la misma casa donde desapareció en el barrio El Porvenir de la ciudad de Riobamba. Los resultados de la autopsia determinaron que la niña murió por asfixia posiblemente entre cuatro y siete días atrás.

Cerca del mediodía salió el féretro con el pequeño cadáver del cementerio general de Riobamba, después de la necropsia que se realizó con acceso restringido, para lo cual fue necesario cerrar la atención del camposanto a la ciudadanía, pues la morgue funciona en sus instalaciones. Las honras fúnebres de la niña que cursaba el cuarto año de educación básica se cumplirán este domingo a las dos de la tarde.

Uno a uno salieron los peritos fiscales, investigadores y familiares del panteón sin emitir comentarios a pesar de la aglomeración de personas que aguardaban noticias. La autopsia determinó como causa de muerte asfixia por sofocación, variedad obturación de vías respiratorias superiores.

La familia pide justicia por este hecho que se escapa al entendimiento. “Nos sentimos muy consternados por la forma como un ser tan pequeño pierde su luz, queremos justicia humana y divina, para tranquilidad y para buscar la paz en medio de tanto dolor e indignación”, manifestó Norberto Milán, familiar materno oriundo de la comunidad de Nitiluisa a donde también pertenece los abuelos y madre de Dana.

Esos mismos gritos de justicia se escucharon de vecinos y de una gran cantidad de riobambeños que se movilizaron el pasado viernes 16 de febrero en la noche hasta la casa de los abuelos paternos, cuando se conoció que el cuerpo de la pequeña apareció.

Grupos policiales de varios servicios, fiscalía, y autoridades llegaron al sitio y más de tres horas les tomó a los agentes la recuperación y levantamiento del cadáver, que llevaba la misma ropa del día de su desaparición.

El pequeño cuerpo, envuelto en un plástico blanco y en una cobija, fue sacado por dos policías. Al ver esta cruel escena, la muchedumbre enfureció y exigió celeridad y respuestas. “¿Cómo puede ser que aparezca aquí?, ¿qué pasó? Más lo que allanaron nuestras casas””, eran los comentarios.

Cuando el carro de medicina legal salió por la estrecha calle rumbo a la morgue, las muchedumbre traspasó la cinta amarilla de seguridad que delimitaba la zona y llegó hasta la puerta de la casa; quería hacer justicia, reclamaba por los cómplices, por lo que Fabián Baldeón, comandante accidental de la Subzona 6, salió a tratar de calmar los ánimos. “Señores. Estamos trabajando. Les entiendo. Yo también soy padre. Las investigaciones avanzan, tenemos detenidos y seguiremos hasta que los culpables sean castigados con el máximo rigor de la ley”, aseguró a los asistentes, quienes no querían saber nada.

Procedimiento y levantamiento del cadáver PATRICIA OLEAS

Entre los protestantes estaba la abuela materna de Dana, que reclamaba iracunda contra la familia política de su hija. “Queremos saber ¿por qué? ¡Que les saquen a los que están adentro! “, decía. Incluso acusaron a la policía de no hacer su trabajo pues la hallaron muerta. Epítetos, gritos y exigencias eran la tónica general. ¡Saquen a los cómplices, vamos a hacer justicia!, vociferaban.

La fiscal encargada del caso no quiso dar declaraciones, solo indico “que la investigación está en curso”. Y se retiró del lugar con resguardo.

Entre la multitud estaba una mujer de unos 35 años aproximadamente, cruzada de brazos, veía las escenas y de vez en cuando se secaba las lágrimas “Era una linda guagua, jugaba con mi hija a las muñecas, la última vez que le vi, estaba parada afuera de la casa, me saludó con la manito”, dijo y se le quebró la voz. “Siempre andaba con la abuelita, desde chiquitica… la señora está destrozada, ya no hay como ni acercarse, se le ve mal”, añadió. María Hidalgo, como se identificó, recordó que salió apresurada con su hija el viernes en la noche porque escucharon que “asomó la niña”; pero cuando descubrió que había fallecido, regresó a su vivienda. “No quiero que vea esto, es muy pequeña” añadió. Su casa también fue allanada en la búsqueda que emprendieron los equipos especializados. “(Una noche) golpearon a las once de la noche, abrí y tenía una orden, yo les dije pasen, entraron, buscaron todito, pero no sabíamos nada. Donde otra vecina también llegaron por la cámara que había pero no se veía nada”, contó.

Recuerda que desde el día que dieron aviso de la desaparición, los vecinos se organizaron para buscar a la niña. “Daban la vuelta en el carro, buscando algún carro sospechoso, revisaron donde estaba trabajando la máquina, en los terrenos, y nada”. Afirmó que la noche anterior (jueves) al hallazgo del cuerpo de la niña, les fue imposible dormir, pues el perro que tenía la familia paterna de Dana en la terraza, aulló toda la noche. “Lloraba, aullaba, no pude pegar el ojo”.

Otro vecino que radica en el barrio hace 30 años, resaltó que en el sitio nunca había sucedido nada. “Aquí se caminaba tranquilo, todos saludaban”, aseveró, pero ahora les da temor que los niños salgan solos.

HECHOS

El pasado 1 de febrero a las seis y veinte de la tarde se denunció la desaparición de Dana de 8 años.

Su madre indicó que estaban en la casa con sus dos hijos y la sobrina de su marido; al no encontrar a la niña, la mujer, que está en estado de gestación, le dijo que la niña había salido a la tienda supuestamente por pedido de ella misma.

En su teléfono se encuentra un mensaje que indicaba que va a las canchas del barrio por un supuesto premio.

Por este mensaje, enviado presuntamente por la niña, la madre declaró que a su hija la contactaron a través de un juego virtual. Tras la desaparición se activó la alerta Emilia.

Se realizaron varios allanamientos, incluida en la casa donde se halló el cuerpo. Con las evidencias encontradas y la explotación de varios hallazgos, Dinased Chimborazo establece que no hay ningún mensaje, más que el hipotéticamente enviado por la desaparecida. Además llegaron correos con mensajes extorsivos. Se conoció que estos mensajes daban datos muy precisos. La fiscalía informó que una vez recabados los informes de varias operadoras, estos correos salieron de la línea de conexión de la vivienda de la familia paterna.

Las compañeras y padres de familia de la institución donde Dana estudiaba se organizaron; con grandes pancartas y globos blancos realizaron plantones reclamando celeridad en la búsqueda.

Los padres de Dana se reunieron con el alcalde Jhon Vinueza y solicitaron permiso para una marcha pacífica.

La madrugada del 8 de febrero se detuvo a la prima de la niña. Horas más tarde al padre, policía en servicio activo y perteneciente a la Policía Judicial.

En la audiencia, el juez dictaminó 90 días de instrucción fiscal, prisión preventiva para el padre y arresto domiciliario para la prima por estar embarazada.

Así mismo, en esta audiencia, la detenida reveló que, supuestamente, su tío (padre de Dana) preparó todo y solicitó su ayuda para tomar el dinero de la esposa para saldar una presunta deuda. Extraoficialmente se conoció que el padre negó esta versión.

Pasaron ocho días más y cerca de las seis de la tarde del viernes familiares relacionados con la detenida informan a la madre de Dana que, en la cisterna de la casa, se desprendía un fuerte olor. Al revisar se veía una ropa, que verifique y así hallaron el cuerpo.

Al momento no se conoce si la fiscal encargada cambiará la figura del delito penal, ya que la información se maneja con hermetismo por parte de las autoridades, solo el gobernador informó que están colaborando. “Hay una investigación y haremos todo lo que esté al alcance para que los culpables paguen con todo el peso de la ley”, manifestó.

El delito de desaparición con muerte está penado con privación de libertad de 22 a 26 años.

