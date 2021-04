Cynthia Viteri: "Esto se está desbordando cada semana"

Las cifras de contagio y muertes en Guayaquil no hacen más que subir y la situación mantiene en alerta a las autoridades locales que aseguran que, para disminuir los casos, no hay otra solución que implementar un toque de queda focalizado en la ciudad.

"La semana anterior murieron 178 personas por encima del promedio habitual de muertes en Guayaquil. Eso se lo atribuyen al COVID. Esta última semana, (hubo) 256 personas por encima del promedio habitual, atribuidas al COVID. Estamos subiendo cada día más contagios, casos sospechosos, casos confirmados con PCR y defunciones", señaló Viteri durante la inauguración del cuatro punto de vacunación ubicado en Mucho Lote y que será administrado por el Municipio.

Viteri hizo además un llamado a "las mujeres de Guayaquil" para que eviten que sus familiares salgan de sus casas "innecesariamente". "Si no es solo para comer para vivir o a trabajar, que no salgan", agregó.

"Esto se está desbordando cada semana, pero si ustedes toman el control de su casa y nada más que de su casa, evitando que salgan innecesariamente, las mujeres podrán mantener a su familia junta y viva", dijo.

Si no hay camas UCI ni espacio en los hospitales y la gente se sigue enfermando, no habrá capacidad logística y médica para poder salvarles la vida. Están muriendo 20 médicos al mes. Cynthia Viteri,

​alcaldesa de Guayaquil

Consultada por la efectividad de las actuales medidas, la alcaldesa dijo que necesitan que el presidente declare un estado de excepción "para que se pueda restringir la movilidad humana".

"Las medidas que nosotros como COE cantonal podemos tomar no pasan de la restricción vehicular y control de comercios. Necesitamos que se declare otra vez el estado de excepción para que el Gobierno nacional pueda restringir la movilidad humana en sectores donde el COVID se ha disparado. La única recomendación final que la la OMS para controlar la pandemia es restringir la movilidad humana. No tenemos otra alternativa", aseguró Viteri.

Allan Hacay, director de Riesgos del Municipio, señaló que las medidas que se han tomado en este momento "no es que no han resultado", sino que solo han bajado la velocidad del contagio. "Han bajado un poco la propagación, pero no la han detenido. Necesitamos el estado de excepción y para eso ello estamos en comunicación permanente con el COE nacional informando lo que está sucediendo en Guayaquil y estamos pendientes de las decisiones que se tomen en las próximas horas".

El también secretario del COE cantonal señaló que la idea es que haya un equilibrio entre la reactivación económica de la ciudad y al mismo tiempo "mantener escenarios seguros", por lo que el confinamiento focalizado "por hora" sería lo mejor. "De tal manera que permita bajar la movilidad a ciertos grupos humanos que usualmente no respetan las medidas de bioseguridad".