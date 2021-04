Guayaquil lleva el toque de queda a la cita con el COE

Que la movilidad de las personas se reduzca lo más posible por al menos un mes para que, a su vez, disminuyan los contagios y las muertes por COVID-19 es uno de los planteamientos que el Municipio lleva hoy a la cita con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional en la que se prevé tomar nuevas medidas de restricción para Guayaquil.

“El principal factor de riesgo son las reuniones sociales, de trabajo, la movilidad de las personas, entonces ¿qué hay que hacer? Que las personas se movilicen menos, que solamente vayan a lo estrictamente necesario, para comprar sus alimentos y nada más. Todo lo demás debe estar prohibido. ¿Cuánto tiempo? No estoy de acuerdo con que esto sea dos semanas, un estado de excepción debe ser por lo menos un mes”, explicó a este Diario el doctor Carlos Farhat, epidemiólogo del Municipio, durante la jornada de vacunación municipal que inició ayer en el Instituto Técnico Bolivariano (ITB).

Más de 1.200 personas se inoculan hoy en los puntos de vacunación municipales Leer más

El especialista señaló que, aunque aún estaban analizando la propuesta, él creía que “hace falta más control”. “Y el control más efectivo que yo veo es el que se podría dar bajo un decreto del Gobierno que dictamine un estado de excepción porque con toque de queda y con los poderes que tendría las Fuerzas Armadas y la Policía se podría detener estos desmanes y hacer que las personas cumplan”, afirmó.

Sin embargo, eso no significa que esa sea la medida que se vaya a tomar, pues, aunque se proponga, el COE nacional debe aprobarla y recomendarla a Lenín Moreno. Y es el presidente, por medio del decreto de un estado de excepción focalizado, el que deberá ordenar el toque de queda.

“Puede haber un estado de excepción más amplio donde las medidas más fuertes sean los primeros 15 días, ahí se evalúa y se ve qué se hace los siguientes 15 días, pero no le veo otra forma. Mañana (hoy) en el COE nacional se van a discutir todas las alternativas posibles, las que menos pudieran afectar a la población, pero las más efectivas para poder controlar la dispersión del virus”, agregó Farhat. Se analiza también horarios laborales y comerciales y otro tipo de restricciones.

Y es que la situación por la que atraviesa Guayaquil, a decir del epidemiólogo es “sumamente grave”. “Estamos en una expansión de la enfermedad mucho más de lo que se esperaba”, señaló. Treinta muertes al día se registran a causa de la COVID-19.

La alcaldesa Cynthia Viteri había asegurado un día antes que había sido el COE nacional quien había pedido la reunión. El COE pidió el pasado 12 de abril al Ministerio de Salud que elabore un informe de la situación actual de la pandemia en el país y a la Dirección General De Registro Civil Identificación y Cedulación, un informe que evidencie los datos y registros de defunciones suscitados a causa de la COVID-19.

Ayer, durante el inicio de la jornada de vacunación, Viteri dijo que, además de controlar la movilidad vehicular, haber gestionado las vacunas es “hacer algo” para que el panorama empiece a cambiar. “El haber peleado para traer vacunas luego de que una jueza nos diga que no podemos comprar, pero luego lograr un acuerdo con Salud y tener las vacunas tal como nos dijeron y haber instalado toda esta capacidad de atención con la calidad que lo hacemos, esa es nuestra respuesta”.

Abriremos cuatro puntos hasta que haya más vacunas. Este es el trato que la gente se merece. Cynthia Viteri,

alcaldesa de Guayaquil.

El plan de vacunación sigue siendo un enigma en el país Leer más

El Cabildo tenía previsto vacunar ayer a cerca de 1.300 personas, 950 en el Instituto Bolivariano y 288 en Solca. En estos sitios la jornada transcurrió con normalidad, a diferencia de lo que ha sucedido en otras ciudades.

Olmedo Gutiérrez, que fue uno de los adultos mayores que llegó para vacunarse, dijo que la semana pasada debía vacunarse en el Hospital de la Mujer, pero que al llegar le dijeron que no estaba registrado. “Hoy ya me mandaron un mensaje. Vine aquí y todo bien. Si las autoridades están haciendo esto, debe ser por el bien de la humanidad, entonces tenía que esperar con paciencia. Mientras tanto me cuidé de todo”, aseguró.

EN DETALLE

Salinas: “Hallamos tres planes de vacunación”

El ministro Camilo Salinas dijo ayer en una entrevista con KCH noticias que al llegar encontró tres planes de vacunación y que él ha mejorado ciertos puntos y operativizado todo. “Yo he recibido los planes de vacunación de los tres ministros que pasaron por esta cartera de Estado y hemos mejorado diferentes puntos, desde la parte logística organizacional hasta la parte técnica científica, eso no quiere decir que no existió un plan”.

El exministro Mauro Falconí dijo que hizo uno en sus primeras 72 horas.