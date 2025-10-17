Cuerpo hallado en lavadora en Sauces 9: lo que se sabe sobre el crimen de la abogada

La Policía detuvo a la hija de la víctima para investigación. La abogada estaba desaparecida

Abogada que se encontraba desaparecida hace 12 dias fue encontrada desmembrada dentro d su domicilio ubicado en Sauces 9.

La noche del jueves 16 de octubre, el cuerpo desmembrado de una mujer fue hallado dentro de una lavadora y un tacho azul en una vivienda del bloque 12 de la ciudadela Sauces 9, al norte de Guayaquil. Los restos pertenecerían a Martha Cecilia Solís Cruz, una abogada que se encontraba desaparecida desde el pasado 5 de octubre.

El hallazgo

El macabro hallazgo ocurrió en el área de lavandería de la vivienda. De acuerdo con el reporte policial, los agentes encontraron las partes del cuerpo distribuidas en dos recipientes: una lavadora y un tacho plástico azul. La escena fue descubierta tras una alerta recibida por el ECU-911.

Durante la inspección del domicilio, los peritos levantaron varios indicios:

1 teléfono celular

1 laptop color plomo

1 envoltura color blanco

1 tarjeta bancaria

7 cuchillos

1 sierra eléctrica

1 moledora eléctrica color amarillo

1 podadora manual

1 machete

2 hisopados

Según las primeras hipótesis, el crimen habría sido cometido con un arma blanca. El cuerpo fue hallado dividido en ocho partes y trasladado al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses para la autopsia correspondiente.

La hija de la víctima, principal sospechosa

En el sitio fue detenida Andreína Lamota Solís, hija de la fallecida. Ella se encontraba en el departamento al momento del operativo policial. No registra antecedentes penales y fue puesta a órdenes de la Fiscalía de Flagrancia del Cuartel Modelo, donde se espera la audiencia de formulación de cargos.

La desaparición

Familiares de Martha Cecilia relataron que el 5 de octubre salió de su vivienda, en el sector de Guayacanes, rumbo a una supuesta entrevista de trabajo, pero nunca regresó. Al día siguiente, su hijo presentó la denuncia de desaparición ante la Fiscalía del Guayas.

El exconviviente de la abogada confirmó que el cuerpo hallado pertenece a Martha Cecilia y aseguró que su hija Andreína le había comentado que la mujer tenía una reunión laboral con un cliente por un caso intrafamiliar.

Investigación en curso

El caso ha conmocionado a los habitantes de Sauces 9, quienes reportaron el fuerte operativo policial que se extendió hasta la madrugada.

Las autoridades aún analizan las evidencias recolectadas para determinar el móvil del crimen y la posible participación de otras personas.

