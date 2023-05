Desde el 20 de abril, la Fiscalía ha esperado exponer sus razones para que se revoque el auto de sobreseimiento a favor de Juan Sebastián Romero y Betty Tigua, cuñado y madre de Leandro Norero Tigua, quien fue identificado por la Policía Nacional como el presunto cabecilla de una organización narco delictiva y de lavado de activos.

Cada vez que se convoca a una audiencia en la Corte Provincial de Justicia del Guayas no se instala. La diligencia prevista para este viernes 12 de abril de 2023 no fue la excepción. No se llegó a dar debido a que un miembro del tribunal penal, el juez Pedro Ortega Andrade, habría solicitado permiso.

El 28 de abril estaba prevista otra audiencia, pero tampoco se realizó. Esta vez fue la jueza ponente Carmen Vásquez Rodríguez no asistió. Ese día solo se indicó que se iba a notificar a las partes sobre la nueva fecha y hora.

El 20 de abril de nuevo no se pudo dar la diligencia. Esta vez uno de los abogados de la defensa presentó certificados médicos sobre un problema de salud.

Ya la Fiscalía, en anteriores ocasiones, ha denunciado el accionar de los jueces en el caso Norero. Mientras no se instale la audiencia de apelación, la Fiscalía no puede pedir a los jueces que revisen la actuación del juez de instrucción Ronald Guerrero Cruz, quien además de sobreseer al cuñado y madre de Norero decidió cambiar el grado de participación de los otros procesados en un presunto lavado de activos, en donde está en juego más de 12 millones de dólares. Gracias a él pasaron de coautores a cómplices.

Además decidió eliminar pruebas que sustentarían el origen ilícito de sus patrimonios y cambió las medidas cautelares para los procesados, por ejemplo ordenó la libertad de Johanna Maribel Zambrano Tigua, hermana de Norero. Su argumento fue que la procesada tiene cáncer. El juez Guerrero no observó que seis jueces diferentes desconocieron tal enfermedad y no aceptaron los diferentes habeas corpus.

Ahora, la Fiscalía impulsa la destitución de Guerrero.