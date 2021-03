Críticas e indignación por la vacunación contra covid-19 a un chef de 48 años

El pasado viernes 12 de marzo, el chef chileno Diego Andrés Balmaceda, quien reside en Guayaquil, recibió la dosis de la vacuna anticovid en las instalaciones de la Universidad Espíritu Santo. Él mismo lo confirmó en sus redes sociales.

Esta vacunación ha levantado la indignación ciudadana y una lluvia de críticas, ya que el chef no es médico ni parte del personal que, en primera línea, trabaja contra la pandemia. Además tiene 48 años de edad, es decir no es un adulto mayor. Pues se trata de un nuevo caso de vacunación irregular que se da dentro del plan de vacunación que lleva a cabo el Gobierno Nacional.

Diego Andres Balmaceda Mantilla, chef de 48 años de edad, vacunado contra el covid en la UEES.

En publicaciones en sus redes, Balmaceda se defiende e indica que fue vacunado tras recibir una invitación a recibir la dosis del Gobierno por su trabajo como asesor de alimentos y bebidas en clínicas privadas que son propiedad de su novia.

"Yo no le estoy robando el puesto a nadie. Me estoy salvando la vida con una invitación. Ahora si hay alguien aquí en estas circunstancias que no haría lo mismo pues que tire la primera piedra", detalla en su escrito.

El viernes se destituyó a dos funcionarios del hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Teodoro Maldonado de Guayaquil, por permitir la vacunación a dos jóvenes estudiantes de medicina, que no trabajan en la casa de salud. Uno de los funcionarios sancionados era médico del hospital y padre de uno de los chicos vacunados.

LO QUE DICE LA UNIVERSIDAD ESPIRITU SANTO

Ante el nuevo escándalo de vacunación irregular, la Universidad Espíritu Santo (UESS), donde fue vacunado el chef, emitió un comunicado detallando que como institución no tiene injerencia ni potestad en las listas o registro de personas a vacunarse y que aquello es competencia del Ministerio de Salud Pública.

La UESS, en el escrito deja claro que en el proceso de vacunación solo facilita sus instalaciones, apoya en logística; provee alimentación al personal a cargo del proceso; facilita equipos y soportes tecnológicos, personal de enfermería y médicos de emergencias