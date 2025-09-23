Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, a Carolina Jaramillo: "Lávese bien la boca"
La vocera del presidente Noboa cuestionó al alcalde por haberse convertido en "ambientalista" y no cumplir con una sentencia
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, reaccionó ante las aseveraciones de Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno de Daniel Noboa. "A mí no me va a venir a decir que me falta calidad moral, le falta a usted, sinvergüenza", le respondió, la noche del lunes 22 de septiembre del 2025.
En su declaración habitual, Jaramillo le dijo a la prensa, desde Latacunga, que "les llama poderosamente la atención la postura de autoridades de Cuenca, como el alcalde, que están llamando a marchar por el agua".
La vocera cuestionó la "calidad política y moral" de Cristian Zamora, después de que supuestamente no ha cumplido con una sentencia de un tribunal que le ordenó trabajar en la reparación integral de la biodiversidad y el agua. "Hoy funge como uno de los principales activistas y ambientalistas y es el principal en no cumplir con una disposición".
En la noche, a través de un video difundido en sus redes sociales, el alcalde Zamora le dijo a Carolina Jaramillo: "Que le quede clarito señora vocera del Gobierno, no me va a venir a decir que me falta calidad moral, lávese bien la boca, esta ciudad es libérrima, hidalga".
“El agua se defiende, el agua es vida”: miles marchan en Cuenca contra Loma LargaLeer más
¿Por qué la vocera habló del alcalde de Cuenca?
El martes 16 de septiembre del 2025, miles y miles de personas, participaron en la marcha por el agua, en Cuenca. Exigieron que se proteja el agua, que el Gobierno revierta la licencia ambiental del proyecto Loma Larga y la salina de la empresa de Canadá, Dundee Precious Metals, de Quimsacocha.
💧El 16 de septiembre, miles de voces caminaron juntas en la #MarchaDelAgua.— Cristian Zamora M (@czamoramatute) September 21, 2025
Una muestra de unidad y #AmorPorCuenca ❤️💛, defendiendo lo que somos y lo que nos pertenece. Cuando la ciudad se une, nada nos detiene. pic.twitter.com/9CMJeFMJAM
El alcalde Zamora agradeció a la ciudadanía por "la multitudinaria, impresionante, no esperada cantidad de gente que salió a decirle sí al agua, sí al páramo...". Además se animó a decir que "fueron más de 100.000 personas que crearon ese quinto río, que ha desbordado de esperanza".
#MarchaPorElAgua💧— Cristian Zamora M (@czamoramatute) September 17, 2025
Mil gracias al espíritu libérrimo de decenas de miles de cuencanos y cuencanas.
Propongo que hoy se declare como el día de la lucha por el Agua 💦y nuestros Páramos ⛰️#AmorPorCuenca❤️💛 pic.twitter.com/06xvG1JFhi
