Alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, en la marcha para proteger el agua, en contra de Loma Larga, el 16 de septiembre del 2025.
Alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, en la marcha para proteger el agua, en contra de Loma Larga, el 16 de septiembre del 2025.Cuenta de X Alcalde de Cuenca.

Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, a Carolina Jaramillo: "Lávese bien la boca"

La vocera del presidente Noboa cuestionó al alcalde por haberse convertido en "ambientalista" y no cumplir con una sentencia

  • Mariela Rosero Ch.

El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, reaccionó ante las aseveraciones de Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno de Daniel Noboa. "A mí no me va a venir a decir que me falta calidad moral, le falta a usted, sinvergüenza", le respondió, la noche del lunes 22 de septiembre del 2025.

En su declaración habitual, Jaramillo le dijo a la prensa, desde Latacunga, que "les llama poderosamente la atención la postura de autoridades de Cuenca, como el alcalde, que están llamando a marchar por el agua".

La vocera cuestionó la "calidad política y moral" de Cristian Zamora, después de que supuestamente no ha cumplido con una sentencia de un tribunal que le ordenó trabajar en la reparación integral de la biodiversidad y el agua. "Hoy funge como uno de los principales activistas y ambientalistas y es el principal en no cumplir con una disposición".

En la noche, a través de un video difundido en sus redes sociales, el alcalde Zamora le dijo a Carolina Jaramillo: "Que le quede clarito señora vocera del Gobierno, no me va a venir a decir que me falta calidad moral, lávese bien la boca, esta ciudad es libérrima, hidalga".

Marcha por el agua en Cuenca

“El agua se defiende, el agua es vida”: miles marchan en Cuenca contra Loma Larga

¿Por qué la vocera habló del alcalde de Cuenca?

El martes 16 de septiembre del 2025, miles y miles de personas, participaron en la marcha por el agua, en Cuenca. Exigieron que se proteja el agua, que el Gobierno revierta la licencia ambiental del proyecto Loma Larga y la salina de la empresa de Canadá, Dundee Precious Metals, de Quimsacocha. 

El alcalde Zamora agradeció a la ciudadanía por "la multitudinaria, impresionante, no esperada cantidad de gente que salió a decirle sí al agua, sí al páramo...". Además se animó a decir que "fueron más de 100.000 personas que crearon ese quinto río, que ha desbordado de esperanza".

