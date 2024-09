Un rosario de falencias golpeó a la generación eléctrica, según la Contraloría

La Contraloría General del Estado reveló detalles sobre las falencias en el Plan Maestro de Electricidad en una reciente auditoría al Plan de expansión del Plan maestro de electricidad. Al menos cuatro componentes habría golpeado al abastecimiento de energía eléctrica.

Según informó la entidad, el análisis se centró en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2023, y detalla 4 componentes examinados.

Centrales de generación de electricidad estaban fuera de servicio

El primero, referente a la infraestructura existente del parque generador de electricidad, reveló que mientras el Ministerio de Energía detalló 133 centrales como capacidad disponible para producción de electricidad, el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) registró únicamente 124 centrales operativas.

También se detalla que, desde 2019, 6 centrales térmicas estaban fuera de servicio y 4 más no producían energía desde 2018. Además, la falta de mantenimiento de las centrales térmicas Miraflores (Manabí), Jivino (Sucumbíos), Termogas Machala (El Oro), La Propicia (Esmeraldas), Aníbal Santos y Trinitaria (Guayas). Por eso, se dejó de percibir 175 megavatios en tiempos de estiaje.

Por otra parte, la auditoría analizó los proyectos contemplados en el Plan de Expansión de la Generación que no entraron en operación. Se precisa que 14 proyectos, entre hidroeléctricos, térmicos y de energías renovables no convencionales, no se pusieron en marcha porque no se definieron ni aprobaron políticas para el desarrollo, administración, seguimiento y gestión del Plan.

Además, respecto al cumplimiento, reprogramación y eliminación de proyectos del Plan de Expansión de la Generación, se estableció que el Operador Nacional de Electricidad remitió a las autoridades del Ministerio de Energía los planes, pero que , los trámites fueron archivados y no produjeron resultados que precautelen la operación óptima de la generación.

La auditoría también analizó los indicadores definidos para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos, políticas, estrategias. se evidenció una ausencia de lineamientos, políticas y normas técnicas, ocasionando que no se cuente con propuestas que contribuyan a la toma de decisiones para el desarrollo de los proyectos energéticos en los plazos establecidos.

