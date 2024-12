Cortes de luz repentinos la noche del 16 de diciembre en Ecuador: ¿qué pasó?

Durante la noche del lunes 16 de diciembre de 2024, varias ciudades del Ecuador como Guayaquil, Quito, Daule, entre otras, experimentaron cortes de energía eléctrica no programados que sorprendieron a los habitantes.

Las quejas y preocupaciones de los ciudadanos

En redes sociales, los ciudadanos generaron reclamos a las distintas empresas eléctricas por los apagones inesperados, que se sumaban a los ya establecidos a través de los horarios de cortes de luz que publica el Ministerio de Energía y Minas. En la red social X, el usuario @naevisp0p escribió: "Me llegó la luz a las 11 y se me fue a las 11:02. Plena que el salado no tiene un día de descanso".

Ahora cuál es la excusa? quien les saboteo? cuanta incompetencia, ineptitud y sobre todo indolencia. La semana pasada cortaron 3 días seguidos en sectores y jamás explicaron la razón, merecemos respeto" @gude_golden Usuario de X

"¿Qué pasa con la programación?", se preguntaban los afectados, quienes habían basado sus horarios en los cortes previamente anunciados. Carlos Guerra Campoverde mencionó: "Se fueeeee la luz, dónde están las 2 horas que empieza a partir de hoy, van más de 2 horas, todo el sur de Guayaquil no hay energía eléctrica".

Algunos como David Rojas mencionaron que los cortes repentinos afectaron su rutina, especialmente aquellos que dependen de electricidad para actividades como estudiar o trabajar desde casa. "Noboa care maso, en mi sector la luz se fue de 6 pm a 8 pm, y ahorita que estoy haciendo deberes de la Universidad me cortaron de nuevo la luz, y no puedo hacer nada. Maldito Noboa, eres un INEPTO e incompetente al igual que los de CELEC".

Por su parte, el usuario @gude_golden tuiteó: "Ahora cuál es la excusa? quien les saboteo? cuanta incompetencia, ineptitud y sobre todo indolencia. La semana pasada cortaron 3 días seguidos en sectores y jamás explicaron la razón, merecemos respeto", enfatizó.

No es la primera vez que hay apagones no programados

Este incidente se produce en un contexto donde el Gobierno había anunciado la reducción de los apagones a dos horas diarias y a tres días de que se suspendan los apagones en los sectores residenciales.

Estos cortes de luz no programados no son un escenario nuevo en el país; el pasado jueves 12 de diciembre, se reportó el mismo incidente en varias ciudades de Ecuador. Asimismo, la ciudadanía exigió respuestas a través de las redes sociales del porqué hubo una falla en el sistema nacional eléctrico.

¿Cuál sería el motivo? Esto dijo la ministra Manzano días atrás

La ministra encargada de Energía, Inés Manzano, mencionó aquel jueves 12 de diciembre que "a veces salta el Sistema (Nacional Interconectado) cuando hay más potencia; tenemos un Coca Codo Sinclair que está muy alto. Entonces cuando viene Coca Codo Sinclair y entra también Colombia, me puede pasar eso (apagones inesperados). No es usual, pero ya habrá un comunicado explicándolo mejor", dijo Manzano. Sin embargo, el escrito nunca llegó.

Hasta las 10:00 de este martes 17 de diciembre, no hay un comunicado oficial por parte del Ministerio de Energía o declaraciones de alguna autoridad gubernamental que expliquen las causas de estos cortes imprevistos.

