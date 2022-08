El proceso de selección de 14 jueces para la Unidad Anticorrupción y contra el Crimen Organizado que impulsa el Consejo de la Judicatura se acerca a su final.

Los 108 postulantes que siguen en el concurso recibieron las calificaciones de las pruebas escritas y la respuesta a los pedidos de reconsideración. Les queda la prueba práctica e iniciarán las capacitaciones y los resultados finales.

El expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, señala que en su momento se pensó en la creación de esa unidad judicial para darle mayor seguridad a jueces y fiscales que trabajan en esos temas porque en la frontera norte se presentaban problemas para ellos.

Pero para evitar cualquier discusión sobre su competencia hicieron una consulta a la Corte Constitucional que hasta su salida no se pronunció.

Los requerimientos de la Corte van más allá de papel y de tinta para las impresoras.

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional

El Consejo dijo a este Diario que la Ley Reformatoria al Código de la Función Judicial, aprobada por la Asamblea en diciembre de 2020, dispuso que la Judicatura “implemente las dependencias judiciales especializadas en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado.

En cumplimiento de la mencionada ley, el Consejo creó esa unidad.

Para Jalkh, la evaluación de jueces y fiscales es prioritaria para garantizar la calidad de los fallos y resolver problemas prioritarios básicos. Posición con la que coincide la jueza de la Corte de Guayas Ivonne Núñez.

La evaluación a jueces y fiscales es una obligatoriedad que debe ser cumplida. La evaluación está pendiente hace más de cuatro años, dice. En cambio, integrar la Unidad Anticorrupción es parte de la agenda de metas de este Consejo, no responde a una obligatoriedad constitucional ni legal, opina.

Jalkh va más allá: “con un Consejo básicamente de salida resulta por lo menos polémico que se acelere el nombramiento de una unidad tan sensible”, añadió.

EXPRESO consultó a la Judicatura los concursos y evaluaciones. Juan José Murillo respondió que en esta oportunidad no podía atender directamente “por el tiempo que estoy corto”. Ofreció que un funcionario respondería.

Pero, ¿por qué la Judicatura priorizó ese proceso y no la designación de jueces de la máxima instancia? “La agenda del Consejo no la conocemos los jueces, como autónomos que son ponen sus prioridades, incluso por las que resultan evidentes como la integración de la Corte Nacional que sigue con encargados”, señala el juez nacional José Suing.

Es que la Corte sigue incompleta desde 2020, cuando salió la mayoría de titulares que no superó la evaluación de la Judicatura presidida por María del Carmen Maldonado. Solo siete jueces aprobaron la evaluación, entre ellos la expresidenta Paulina Aguirre y el actual titular Iván Saquicela.

En el concurso, la Judicatura tampoco logró designar a todos los jueces. En febrero de 2021 se posesionaron nueve jueces y dos conjueces. Al momento, en la Corte hay 15 titulares y faltan seis cuyos temporalmente reemplazados por conjueces. Pero solo hay ocho y falta nombrar 13.

Al momento, en la Corte hay conjueces temporales designados sin concurso. Para cubrir esas falencias el Consejo echó mano de las cortes provinciales lo que implicó una reducción de funcionarios en las provincias y una complicación en la celeridad procesal, señala un juez que pidió no se mencione su nombre.

Para el exjuez Luis Fernández lo primero y lo más importante en cuanto a la relevancia son los jueces de la Corte y de ahí deberían ir llenando las vacantes. Pero eso no se ha hecho y “se le quiere dar un tinte político, no me opongo a que hayan estos nuevos tribunales pese a que la Corte Constitucional dice que las personas no serán juzgadas por jueces especiales”.

A inicios de 2021 la expresidenta de la Judicatura ofreció que llamarían inmediatamente al concurso. Más de un año después no hay resultados. Eso a pesar de que Saquicela solicitó en diciembre de 2021 la designación. Y no solo eso.

A mediados de julio requirió provisión de suministros de oficina, dotación de equipos tecnológicos, mantenimiento de vehículos institucionales, contratación de personal óptimo, entre otras urgencias.

El detalle

Complicaciones. A la Corte Nacional de Justicia le hacen falta al menos seis jueces. Eso ha hecho que los despachos los ocupen varios conjueces.