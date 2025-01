Corte Constitucional se pronuncia sobre decretos de Noboa relacionados a Gellibert

El Primer Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional aceptó de manera parcial la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los decretos ejecutivos 494 y 500, emitidos por el presidente Daniel Noboa. No obstante, negó las medidas cautelares solicitadas en la misma acción.

Según el comunicado oficial emitido este 10 de enero de 2025, los jueces Karla Andrade, Alejandra Cárdenas y Jhoel Escudero determinaron que únicamente el Decreto Ejecutivo 500, firmado el pasado 7 de enero, cumple con los requisitos constitucionales y legales para ser admitido a trámite.

A través de este decreto, el presidente Noboa encargó la Presidencia de la República a la secretaria de Administración, Cynthia Gellibert, durante tres días a partir del 9 de enero, mientras él se enfocaba en actividades relacionadas con la campaña electoral.

Decreto 494 queda fuera del control constitucional

En contraste, el Decreto Ejecutivo 494, emitido el 4 de enero de 2025, no fue admitido por el tribunal. La Corte argumentó que, al tratarse de una designación de autoridad pública —en este caso, la asignación de funciones a Gellibert como vicepresidenta encargada—, no genera efectos jurídicos generales y, por ende, no puede ser objeto de control abstracto de constitucionalidad. La Sala negó la solicitud de suspensión del Decreto 500 mientras se desarrolla el trámite de la demanda

Medidas cautelares rechazadas

Para la Corte Constitucional, la admisión parcial del Decreto 500 y la inadmisión del Decreto 494 ponen de manifiesto las limitaciones de las competencias del tribunal para intervenir en decisiones del Ejecutivo que no afectan a la generalidad de la población.

