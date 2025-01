Secretario de la Asamblea acusa al Gobierno por amenazas; Noboa lo denuncia

El secretario General de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, hizo pública una fuerte declaración en su cuenta de X, donde responsabiliza directamente al gobierno de Daniel Noboa por cualquier ataque o daño que pudiera sufrir él o su familia.

Responsabilizo al gobierno de Noboa por cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a mi familia" Alejandro Muñoz Secretario General de la Asamblea Nacional

Esto ocurre en medio de la controversia tras la decisión del Legislativo de devolver el Decreto Ejecutivo N 500, en el que el primer mandatario delegaba temporalmente su cargo a la vicepresidenta encargada, Cynthia Gellibert, para realizar actividades de campaña electoral.

“Mis principios no son negociables”, señaló Muñoz, quien reveló haber recibido "varias amenazas que buscan amilanarme, que no cumpla con mi labor. No he cometido ningún delito, es por eso que responsabilizo al gobierno de Noboa por cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a mi familia", enfatizó el jurista.

Al país:



El presidente de la República Daniel Noboa, ha presentado una denuncia penal en mi contra, por notificar, cumpliendo con mis funciones, la disposición de la Presidenta de la Asamblea Nacional encargada, de devolver el Decreto No. 500.



La controversia del Decreto Ejecutivo 500

El enfrentamiento inició cuando Muñoz, siguiendo la orden de Esther Cuesta, presidenta encargada de la Asamblea Nacional, notificó la devolución del Decreto 500 al Ejecutivo. Según el secretario General, el decreto no cumple con las disposiciones constitucionales y legales, pues establece que la vicepresidenta Verónica Abad debe asumir la Presidencia en caso de una ausencia temporal del jefe de Estado.

Además, Alejandro Muñoz, quien es magíster en Derecho Administrativo, argumentó que realizar proselitismo político no puede considerarse una causa de "fuerza mayor". El funcionario legislativo asegura que ha actuado en estricto apego a la Constitución y la normativa vigente, que señala que el uso de recursos públicos para actividades proselitistas sin una licencia puede constituir una infracción electoral grave, con posibles consecuencias legales.

Ante esta acción, asegura Muñoz, el presidente Noboa respondió con una denuncia penal en su contra por supuesta simulación y usurpación de funciones públicas. El secretario General calificó esta denuncia como "antijurídica e irracional", afirmando que tiene como único objetivo intimidarlo y desviar la atención del verdadero problema: el incumplimiento de la ley.

La denuncia penal presentada contra Alejandro Muñoz marca un nuevo capítulo de tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional.

