Asamblea advierte riesgos legales si Noboa realiza campaña sin pedir licencia

Este 9 de enero, Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, ofreció una rueda de prensa en la que detalló las razones por las cuales el órgano legislativo devolvió el oficio del Ejecutivo que notificaba sobre la delegación de la presidencia a Cynhia Gillebert. La solicitud de licencia, planteada por el presidente Daniel Noboa, se refiere a su intención de hacer campaña política.

Asamblea solo reconoce a Verónica Abad

Muñoz explicó que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 146 de la Constitución de la República, el reemplazo del presidente de la República durante su ausencia temporal debe ser asumido por la vicepresidenta en funciones, en este caso, María Verónica Abad Rojas. Asimismo, se refirió al artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que cuando el presidente requiera ausentarse de manera temporal, debe solicitar una licencia a la Asamblea Nacional, la cual debe aprobar la solicitud mediante un voto del pleno.

El Decreto Ejecutivo No. 500, que fundamentaba la ausencia temporal de Noboa debido a la necesidad de realizar actividades proselitistas, fue cuestionado por Muñoz, quien puntualizó que la campaña política no puede considerarse una causa de "fuerza mayor" según el Código Civil, específicamente el artículo 30. "El hacer proselitismo político no es una causa de fuerza mayor, ni el cumplimiento de la ley lo es", afirmó el secretario general de la Asamblea.

En ese sentido, Muñoz enfatizó que, de acuerdo con la normativa vigente, la ausencia temporal del presidente debe ser reemplazada por la vicepresidenta en funciones, en este caso Verónica Abad, quien debería asumir la presidencia. La Asamblea, por tanto, decidió devolver el oficio al Ejecutivo, solicitando al presidente Noboa que, en caso de proceder con su campaña, solicite formalmente la licencia correspondiente.

El secretario General de la Asamblea Nacional, @AlejandroMunozH, refiere que si el Presidente ahora solicitase licencia, la Asamblea analizará la suspensión del receso para instalar el Pleno y abordar el pedido. — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) January 9, 2025

Infracciones legales

El secretario de la Asamblea también subrayó que el uso de recursos públicos para actividades proselitistas sin una licencia aprobada podría implicar una infracción electoral grave, e incluso, en casos extremos, una acusación por presunto delito de peculado, lo que acarrearía un juicio político.

Finalmente, Muñoz dejó claro que si el presidente formaliza su solicitud de licencia, la Asamblea Nacional analizará la posibilidad de suspender su receso y convocar al pleno con urgencia para tratar el tema de manera inmediata.

