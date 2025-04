El correísmo sufre su primera baja en la Asamblea a días de la primera sesión

A menos de un mes de la posesión de la nueva Asamblea, el correísmo ha sufrido su primera baja. Este 15 de abril de 2025, la legisladora reelecta Mónica Salazar publicó una carta en la que anunció su salida de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC).

“Desde hace un tiempo ha sido difícil ser parte de la RC, ya que mis compañeros, o muchos de ellos, se han encargado de marginarme y boicotearme”, expresó Salazar en su misiva.

También señaló que la situación se tornó más complicada durante la campaña para la segunda vuelta. “Jamás coordinaron conmigo nada, eligiendo como director cantonal a alguien cercano a la alcaldesa de mi cantón, siendo yo la autoridad que los representa actualmente”, escribió la legisladora reelecta.

“Me impusieron los suplentes”

Salazar denunció que, durante su participación como candidata por el correísmo, el movimiento le impuso suplentes sin tomar en cuenta sus sugerencias. “Uno con un historial dudoso que luego se convirtió en un escándalo mediático, y el actual, una persona que realiza trámites para condonación de deudas y que ni siquiera vive en Los Ríos”, señaló.

Las acusaciones de Salazar fueron más allá, al hablar de clasismo. “No puedo seguir aceptando que mis compañeros sean injustos, clasistas, egoístas conmigo y me sigan humillando. Hoy he decidido renunciar al partido político de RC”.

Hace unos minutos publiqué un video donde les conté una decisión difícil pero necesaria.

Ahora quiero dejarles también esta carta, escrita desde el corazón, para quienes prefieren leer y conocer con calma las razones que me llevaron a tomar este rumbo.

— Mónica Salazar H. (@Monicasalazar_h) April 15, 2025

Sin embargo, Salazar agradeció al líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas, por haberla apoyado. “Me voy infinitamente agradecida con Rafael Correa y Jorge Glas por la oportunidad, con compañeros que sí me consideraron, me abrazaron y me hicieron sentir parte de esta organización; con el resto, mucho gusto y hasta luego”, escribió.

Baja en una coyuntura clave

La Revolución Ciudadana obtuvo 67 curules tras las elecciones generales del 9 de febrero, una de las cuales correspondía a Salazar. Con ello, RC se consolidaba como la primera minoría en la Asamblea, un factor clave para determinar quién controlará la primera sesión de la nueva Asamblea el próximo 14 de mayo.

Sin embargo, la salida de Salazar de la bancada correísta se suma al hecho de que Acción Democrática Nacional (ADN) logró atraer a tres asambleístas independientes. Esto les permite alcanzar 69 votos, convirtiéndose en la primera minoría.

Lograr una mayoría absoluta (77 votos) será crucial en la primera sesión. Con esa cantidad de votos se definirán las nuevas autoridades de la Asamblea. Por parte de ADN, quien más suena para liderar es Anabella Azín, madre del presidente reelecto Daniel Noboa.

Con esa misma cantidad de voluntades, también se nombrarán a los vicepresidentes, vocales del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y los integrantes de las 15 comisiones permanentes.

