El movimiento Revolución Ciudadana presentó una objeción en contra de la candidatura presidencial de Christian Zurita por el movimiento Construye. Un documento firmado por la presidenta de la organización correísta, Marcela Aguiñaga, fue entregado a la 22:45 de este 15 de agosto del 2023 en el Consejo Nacional Electoral.

El documento argumenta que Zurita está afiliado a otra organización política que no es Construye, por lo que al no haber renunciado con 90 días de anticipación al cierre del plazo de inscripción de candidaturas ni contar con la autorización previa de la organización a la que pertenece, "no puede participar como candidato a la Presidencia". El correísmo basa su argumento en los artículos 105 y 336 del Código de la Democracia.

El movimiento Construye, a través de su cuenta de Twitter (X), reaccionó. Asegura que al verificar los requisitos de Zurita previo a su inscripción se halló un "registro falso" de una presunta afiliación del precandidato al movimiento RETO, por lo que fue solicitado su nulidad. "Correísmo nuevamente intenta silenciarnos, confirma su temor a nuestra candidatura", comenta la organización política en la red social.

📍Correísmo nuevamente intenta silenciarnos, confirma su temor a nuestra candidatura



Al verificar requisitos conocimos de un registro falso, se solicitó su nulidad con fecha 13 de agosto. @christianzr está afiliado a @Construye_Ecu y cumple todos los requisitos de ley#Todo25

El Consejo Nacional Electoral aún no se pronuncia sobre el pedido de objeción presentado contra Zurita.

