Correa monta una teoría de la conspiración para aislar al Ecuador

Un excandidato enmascarado huye del Ecuador por la frontera norte; un expresidente prófugo difunde una lista de nombres en la que pretende cifrar toda la maldad del gobierno; acólitos mediáticos y seguidores de su tendencia (frentes políticos, portales progresistas, intelectuales orgánicos de la izquierda a ambos lados del Atlántico...) la amplifican, dándola por cierta; presidentes amigos le siguen la corriente y se niegan a reconocer la legitimidad del nuevo gobierno ecuatoriano... 72 horas después de las elecciones y en medio de una destemplada denuncia de fraude que los observadores internacionales desmienten, el presidente Daniel Noboa se encuentra en el centro de un ataque internacional orquestado por Rafael Correa. El país asiste a la construcción de una teoría de la conspiración con el fin de aislarlo.

Primero, el excandidato enmascarado: con disimulo y nocturnidad, encasquetado en un gorro que le cubre hasta las cejas y cubierto con una mascarilla quirúrgica que le tapa el resto de la cara, diríase de incógnito, Diego Borja, compañero de fórmula electoral de la derrotada Luisa González, abandona el país por el puente de Rumichaca, en la frontera colombiana, poco después de las 22:00 del martes 15 de abril.

Las dos versiones del viaje de Borja

Hay dos versiones sobre lo ocurrido. De acuerdo con ambas, es correcto afirmar que el excandidato huyó: de la Policía, que pretendió detenerlo ilegalmente y se quedó con sus documentos, según el propio Borja; de sus fantasmas o de su conciencia, que lo hicieron correr hacia el otro lado de la frontera cuando le pidieron que se identifique, dejando botados sus papeles, según el Ministerio del Interior.

Sus contratos de alquiler de taladros para la industria petrolera estatal condimentan las sospechas. Porque Borja es uno de esos comunistas de fortuna: bien pudo costearse el pasaje de avión a Bogotá, salvo que su destino vacacional de Semana Santa, claro, fuera la exótica y chispeante ciudad de Ipiales, paraíso turístico donde los hay. El hecho es que, cerrado el proceso electoral y perdida la inmunidad que le procuraba su condición de candidato, no quiso quedarse más de 48 horas en el país para averiguar lo que pasaba.

En segundo lugar está la lista de nombres del expresidente prófugo. Correa la tuiteó a las 07:11 de mañana siguiente, como para apuntalar la tesis de Borja según la cual intentaron detenerlo ilegalmente. Se trata de un supuesto documento oficial (con nombres, números de cédula y fotografías) que “pasaron a todo el personal de migración del aeropuerto”, dice el tuit, con la instrucción de “estar pendiente”, “avisar discretamente”, “avisar al supervisor encargado” y “revisar todas las alertas”.

Según Correa, “son unos cien nombres”, imprecisión inexplicable pues la lista viene numerada, aunque él reproduce solamente los primeros 49: desde Luisa González, que la encabeza (Borja está en el segundo lugar), hasta Mauro Andino, a quien los propios correístas consideran, según los chats del caso Ligados, “un pelotudo”.

No parece muy verosímil que el gobierno incluya en una presunta lista negra el nombre de la candidata que acaba de derrotar. Tampoco el del exconsejero de Participación Ciudadana Eduardo Franco Loor, que ya tiene prohibición de salida del país y por tanto no viene a cuento en una lista migratoria (en todo caso, él ya consta en otra), por no hablar de nombres tan inocuos e insignificantes como el del mentado Andino.

Correa y las noticias falsas

“No lo sé, Rick, parece falso”, dice la informal y traviesa fórmula al uso de las redes sociales. En este caso, a la inverosimilitud del documento se añade la poca credibilidad de la fuente: el expresidente prófugo es uno de los proveedores de noticias falsas más conspicuos del mercado ecuatoriano de la posverdad. A él le debemos, por no hablar sino de los últimos 15 días, la difusión de un informe falsificado de la DEA y de la portada de un diario chileno inexistente, con los cuales pretendía demostrar la vinculación del presidente de la República con el narcotráfico, nada menos.

Sin embargo, y este es el tercer eslabón de la cadena, acólitos y seguidores suyos no esperaron confirmación alguna para difundir la lista negra del expresidente prófugo. Hubo incluso algún medio digital que aseguró haber recibido la lista de las propias autoridades de migración, aunque no la reprodujo más allá de los 49 primeros nombres de Correa… Es curioso que nadie, ante tamaña revelación, se pregunte por la identidad de los 51 restantes. “No lo sé, Rick…”.

Los mensajes de Gustavo Petro

Paso número 4: el presidente colombiano Gustavo Petro, que ya había tuiteado falsedades sobre el proceso electoral ecuatoriano (que Leonidas Iza estaba preso, que los observadores se encontraban aterrorizados, que el gobierno escondía las actas…), recogió la lista negra de Correa y ofreció asilo político a todos los que aparecían en ella.

Asilo político para Luisa González y para Mauro Andino, para Eduardo Franco Loor y para Orlando Pérez, para Aquiles Álvarez (que, ajeno a este ajetreo, está tendiendo puentes con el gobierno) y para Andrés Arauz, que siempre preferirá Miami. En fin, para el perro y el gato. Y, por supuesto, para Diego Borja. “Gracias, presidente Gustavo, por su solidaridad”, se apresuró a responder este último, rizando el rizo del delirio, “le saludo con afecto desde territorio colombiano, a salvo de la injusta e ilegal persecución”.

Es difícil entender si Petro está convencido de las mentiras que dice (¿no tiene una embajadora que le informa sobre lo que pasa en Ecuador?, ¿no le cree?) o si pretende convencer al mundo de ellas. Porque de eso, de convencer al mundo de que en este país están ocurriendo horrores, se trata todo este operativo.

Sigue insistiendo el presidente de Colombia en que hay observadores electorales detenidos, lo cual es mentira. Y ha decidido desconocer el triunfo de Daniel Noboa porque, dice, “la OEA señala irregularidades en las elecciones”. Lo cual también es mentira, pues como “pacífica y transparente” calificaron los observadores de la OEA la jornada electoral del domingo, todo lo contrario de lo que dice Petro.

La posición de la mexicana Claudia Sheinbaum

Y tras Petro, Claudia Sheinbaum, que lo pone como ejemplo y repite sus mismas falsedades: “Fue muy dudoso el triunfo (de Noboa), reconocido por la propia OEA”, miente.

En resumen, estamos ante una conspiración internacional para construir una muy sofisticada realidad paralela, una noticia falsa de proporciones épicas con el fin de aislar al Ecuador de la comunidad internacional. Todo orquestado por un expresidente del Ecuador: el prófugo.

El mismo que había abogado por el bloqueo militar del puerto de Guayaquil por la armada mexicana. Ese tipo. Si esto configura una traición a la patria o no, ya lo dirán los entendidos. Pero de que se trata de una gigantesca deslealtad (que a lo mejor no es un cargo punible, pero sí configura una condición moral despreciable), de eso no queda la menor duda.

