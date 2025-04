Petro dice que arrestaron a observadores colombianos; el CNE responde

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, continuó la tarde del 16 de abril de 2025 sus mensajes sobre los resultados de las elecciones de segunda vuelta de Ecuador. La noche del martes manifestó que no podía reconocer el triunfo del candidato - presidente, Daniel Noboa, tras cuestionar que el mandatario decretó el estado de excepción horas antes de los comicios.

(Lee también| Petro ofrece asilo a Aquiles Álvarez, Luisa González, y otros 'opositores perseguidos')

Esto responde Ecuador al mensaje de Petro sobre los resultados de las elecciones Leer más

Petro dijo este miércoles, en su cuenta de X (antes Twitter), que "han sido detenidos observadores electorales colombianos". Lo hizo pese a que antes, la congresista de ese país, Lz Pastrana, tildó de "mentiras" a los mensajes y le instó que "diga que no quiere reconocer el triunfo del presidente de Ecuador Daniel Noboa, por alinearse con su amigo Maduro".

Además de las supuestas detenciones, según el mandatario colombiano, existe una "lista negra de opositores en Ecuador que están siendo perseguidos". En el mensaje citó un tuit con una la foto donde estaban los nombres de la candidata correísta, Luisa González; el aspirante vicepresidencial, Diego Borja; el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez y otros. A ellos les ofreció asilo.

Aunque Petro asegura que hubo detenciones de observadores, en el Ecuador, desde el Consejo Nacional Electoral informaron que "la Dirección de Relaciones Internacionales del CNE no tiene el reporte de ningún observador detenido".

Congresista colombiana desmiente a Petro

Correa responde a Petro tras hablar de perseguidos políticos en Ecuador: esto dijo Leer más

El organismo también reaccionó al mensaje de la congresista Pastrana, en donde la parlamentaria colombiana le respondió "estuve con sus congresistas en Ecuador, nada de lo que comenta pasó". La Función Electoral dijo que agradecía "a quienes, con su compromiso y respeto a la voluntad popular, se sumaron a fortalecer la democracia".

En horas de la noche, Pastrana reiteró su crítica al presidente colombiano en la misma red social: "Insisto al señor Petro, ¿cuáles son los veedores internacionales de Colombia "detenidos" en Ecuador?

Los he llamado y he investigado, todos estamos a la espera de estos días santos en Colombia. Espero respuesta a mi derecho de petición con indicación clara de los datos de los supuestos veedores retenidos en el país vecino!!! No más mentiras!", msnifestó en un video..

Insisto al señor Petro, ¿cuáles son los veedores internacionales de Colombia "detenidos" en Ecuador?

Los he llamado y he investigado, todos estamos a la espera de estos días santos en Colombia



Espero respuesta a mi derecho de petición con indicación clara de los datos de los… pic.twitter.com/Wv3oaLWquQ — Luz Pastrana L. 🇨🇴 (@luzpastrana) April 17, 2025

El pronunciamiento de Petro ha generado también la reacción del Gobierno. Además del CNE, la Cancillería ecuatoriana también se pronunció y dijo que la "confianza en los resultados", desde las misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) "desmienten las narrativas de fraude".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!