Laboratorios locales palían el desabastecimiento de fármacos

Encontrar una aguja en un pajar se ha vuelto más sencillo que hallar paracetamol en una farmacia del Puerto Principal.

“No hay”, “no ha llegado”, o “se vende solo con recta” son las respuestas más comunes a la hora de pedir este fármaco, u otros como analgésicos y multivitaminas desde que empezó la emergencia sanitaria en el país, el pasado 11 de marzo.

Lo curioso es que el desabastecimiento de estos medicamentos, que constan en el cuadro básico del Ministerio de Salud Pública, no se debe a la imposibilidad de producirlos en el país, sino al hecho de que el 80% de los fármacos que se comercializan en el país se importan.

En febrero, Miguel Palacios, director ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE), confirmó las cifras a este Diario. “Hasta 2018 Ecuador importó $ 1.300 millones en medicamentos, solo $ 250 millones los fabricó la industria nacional”, dijo. En ese momento el pedido del sector era que se eliminen los aranceles y se dé prioridad a industria nacional para sustituir la importación de fármacos que se producían localmente.

Un mes y medio después, la escasez de medicamentos producida por la emergencia sanitaria del COVID-19, que cuenta con 2.898 casos positivos confirmados en el país, visibilizó las dificultades de que el mercado dependiera de los productos extranjeros. “Varias distribuidoras nos contactaron para averiguar si contábamos con fármacos como paracetamol y multivitaminas. Nos compraron lotes enteros.”, explicó Stefano Carló, director del laboratorio Kronos.

Ahora, son las industrias locales las que intentan paliar la falta de fármacos, pero trabajando con ciertas limitaciones. “Estamos abastecidos de materia prima conforme a lo que han sido nuestros pedidos de manera regular, pero la demanda ha aumentado mucho, por lo que estamos importando químicos, pero son escasos, y sus precios se han triplicado”, señaló Palacios, cuya asociación representa a dieciséis plantas nacionales.

Para el titular de la organización, la situación debe conllevar un cambio a futuro: la declaratoria de la industria farmacéutica local como un sector estratégico. “Nosotros estamos en capacidad de abastecer al país de estos medicamentos. Este Gobierno y el anterior no nos han considerado un sector prioritario, pero justo en este momento se demuestra la importancia de apoyar lo nuestro. Si no tuviésemos industria nacional, en estos momentos no hubiese medicamentos en el país”.

Mientras tanto, la producción de las plantas locales ha aumentado entre un 100 % y un 200 %. “Lo que más estamos sacando es paracetamol, vitamina C, complejo B y analgésicos”, estableció Carló.

Otro laboratorio, que prefirió la reserva de su nombre, indicó que están produciendo a capacidad máxima vitaminas e inmunosupresores, pero que esta bonanza está próxima a acabar. “Se nos está terminando la materia prima. Necesitamos propolio, acetaminofén, productos que adquirimos de China y que al momento son imposibles de conseguir”, dijo.

Ante las dificultades de continuar produciendo, el sector le ha hecho una propuesta al Gobierno nacional: que el Estado adquiera la materia prima para que puedan continuar elaborando los fármacos o, en su defecto, que se convoque al Consejo Nacional de Fijación de Precios del Ministerio de Salud Pública, y este revalúe el costo de cada pastilla en base al costo actual de elaboración.

“Solicitamos que el Consejo resuelva, en virtud de que nosotros tenemos precios fijados, en muchos casos desde 2011, ajustar el costo en base a lo que está costando la materia prima”, acentuó Palacios.

Piden ampliar los horarios

En medio de la limitación al arribo de importaciones y el exceso de pedidos por cumplir de los laboratorios locales, estos debaten la funcionalidad de las medidas de excepción. “Es una situación complicada, porque estamos trabajando en un horario limitado y con poco personal”, explica Carló. “Todos mis trabajadores mayores de sesenta o con afectaciones de salud que los ponen en riesgo están en casa. Tengo pedidos hasta del 300 % en productos como la vitamina C en gotas y se nos dificulta cumplir con todo”.

Johnny Barco, de Farmacor S.A., concuerda. “No tengo cómo hacer el retiro de pedidos, estamos muy limitados”.

El sector pide que se amplíen los horarios de producción y que, de paso, la distribución de los medicamentos se lleve a cabo con custodia militar.