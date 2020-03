Miguel Palacios: “Hay una gran corrupción en las compras de medicamentos”

La pandemia del coronavirus, que tiene en emergencia sanitaria al país, descalabra la economía. Pero hay un sector que, se cree, no será afectado: el farmacéutico. Miguel Palacios, quien dirige el gremio de esta industria, hace revelaciones sobre lo que pasa en el país con la venta de fármacos, en la que el 80 % es importado y el 20 % corresponde a producción nacional, aproximadamente.

"Mi tía se está muriendo", la advertencia de los familiares de la segunda víctima del coronavirus Leer más

- ¿Qué fármacos está comprando el sector público, que es el que está atendiendo los casos de coronavirus?

Todos sabemos que existe una gran corrupción en la compra de medicamentos en los hospitales públicos. Recuerdo que el secretario Anticorrupción del actual gobierno dijo que esa corrupción ha costado vidas humanas. El incumplimiento de los contratos de la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos del 2016 ha ocasionado que se compren medicamentos a precios escandalosos. Y vemos que el gobierno actual no hace absolutamente nada para controlar estos actos de corrupción. Los contratos por la subasta del 2016 terminaron en el 2018 y debió llamarse a una nueva licitación, pero han pasado dos años y seguimos en reuniones.

"El incumplimiento de la Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos del 2016, cuyos contratos se terminaron en el 2018, ha ocasionado que se compren medicamentos a precios escandalosos"

- ¿Oscuridad en los sistemas de compra de fármacos?

Hay un pésimo sistema de compras; no hay una política pública. Cada unidad de salud tiene la obligación de comprar los que requiera, pero el problema es cómo y a qué precio lo hacen, sabiendo que pueden ser más eficientes en las compras y cuidar el dinero de todos los ecuatorianos.

El turismo en jaque tras el anuncio de prohibir el arribo de vuelos externos Leer más

- ¿Hay compras a los laboratorios farmacéuticos nacionales?

No, es por eso que la Secretaría Anticorrupción ha dicho que se compran medicamentos a empresas de calzado, de ropa, de venta de hamburguesas, ferreterías. Son empresas de papel, creadas exclusivamente para hacer negocios con el Estado de venta de medicamentos. Cuando estas empresas de papel ganaron las subastas en el 2016, no conocían cómo funcionaba el mercado, no sabían que el Estado se atrasaba en pagar, no conocían la logística de lo que tenían que entregar. Allí comenzó la escasez de medicamentos. El informe de Contraloría dice que las unidades de salud se quedaron sin medicamentos hasta 150 días. Es algo grave que el Estado lo sabe y no hace nada para solucionarlo. Eso pasa todos los días. Nos han llamado a socializar una nueva subasta desde finales del año pasado, pero hasta ahora no hay nada.

- ¿Ha habido algún llamado por la pandemia del coronavirus?

No hemos sido convocados. No hay ningún sistema de compras públicas en los que podamos entrar a competir. Las empresas de papel ganan los concursos.

- ¿Cómo se puede vender fármacos al sector público?

"No hay ningún sistema de compras públicas en el que pueda entrar a competir la industria nacional. Desde el 2016 las empresas de papel ganan los concursos"

En las unidades de salud hay una alta corrupción. ¿Cómo funciona? Las unidades de salud tienen la obligación de no quedarse sin medicamentos. ¿Pero cómo los compran? A través de combos o parrilladas. ¿Qué significa esto? Ellos dicen: necesitamos estos 40 productos para los próximos seis meses. Como productor nacional no puedo ofrecer todo lo que piden en el paquete porque piden, juntos, medicamentos, desinfectantes, herramientas. Una mezcla de todo, supuestamente para ser más ágiles en la compra. Pero resulta que solo una empresa puede ofertar los 40 ítems y a precios escandalosos. Y ¡oh sorpresa!, esa empresa gana los concursos. Así es como se está manejando toda la compra pública. El presidente (Lenín Moreno) lo sabe, el vicepresidente (Otto Sonnenholzner) lo sabe, la directora del Sercop lo sabe y no hacen nada para cambiarlo rápido.

Coronavirus: Prohibición de ingreso de vuelos internacionales y suspensión de procesiones en Ecuador Leer más

- ¿La Asociación que usted preside ha comunicado por escrito de esto al Gobierno?

Sí. Están conscientes, pero no hacen nada. No tienen interés.

- ¿Se está jugando con la salud de los ecuatorianos?

Se lo hemos dicho a la directora del Sercop (Silvana Vallejo), que se compra por combos y parrilla, pero no hace nada para cambiarlo. Se sabe que en las unidades de salud se están robando el dinero de los ecuatorianos.

- ¿Está preparada la industria farmacéutica ecuatoriana para hacerle frente a la demanda de fármacos por el coronavirus?

Estamos preparados para seguir abasteciendo de medicamentos a la ciudadanía como lo hemos venido haciendo desde hace más de cincuenta años. Son medicamentos que para su elaboración no requieren de una alta tecnología. Son antigripales, multivitamínicos, antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, etc.

- ¿Se puede decir que el sector farmacéutico es el único que no tendrá problemas financieros por el coronavirus?

No tanto así. Hemos sido duramente golpeados en los últimos años y el gobierno no se da cuenta de que somos un sector que debe ser priorizado. Más allá de que se importen medicamentos, siempre necesitamos tener una producción local para abastecer el mercado interno con medicamentos seguros, con calidad y eficacia.

- ¿Hay problemas con las importaciones de materias primas?

La industria nacional siempre ha estado bien abastecida. Algunos socios tienen en stock productos para la producción de tres o seis meses, por lo que no hemos sentido un déficit de materias primas.

- ¿Podría haberlo?

Hay un gran abastecimiento. Lo que sí existe es un retraso en las importaciones, principalmente por nuestros proveedores de la India y China, que se están demorando aproximadamente entre 15 y 20 días. Este atraso no ha implicado que no podamos fabricar o que exista un desabastecimiento.

- ¿Qué tanto han aumentado las ventas de fármacos?

Efectivamente, ha habido un incremento en las ventas. Cifras aún no tengo, pero ha crecido la venta de antigripales y vitaminas. Hay laboratorios farmacéuticos que sí hacen algunos tipos de cosméticos, que entran en la línea de antibacteriales, jabones, y es en lo que ha habido cierto incremento en producción y en ventas.

- ¿Contratación de más personal para cubrir la demanda?

No tengo reportes de contrataciones de personal, pero seguramente en algunas empresas se hacen turnos, se pagan más horas extras, lo que implica una mayor dinamización de la economía en el sector. Hay tres tipos de industrias que tienen que ver con el sector farmacéutico: la farmoquímica, que fabrica los principios activos, que no tenemos en el país y que principalmente están en la India y China. De allí viene la industria farmacéutica, que es la que demanda de esas materias primas para fabricar los medicamentos. Y de allí viene la industria cosmética, que también requiere de estos principios activos para fabricar jabones, gel antibacterial, alcohol, que es lo que está teniendo una alta demanda.