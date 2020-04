Sienten la misma preocupación, pero desde lejos. Los ecuatorianos migrantes comparten la inquietud que tienen los que viven dentro de las fronteras nacionales por la situación que atraviesa Ecuador en esta crisis sanitaria. No es lo único que comparte. También las críticas tanto al manejo de la situación tanto dentro como fuera.

Helmuth Saavedra es un ecuatoriano residente en Italia, el país considerado el epicentro de la pandemia en Europa, y ahora analiza con algunos cuestionamientos el escenario tanto dentro como fuera de su país. “El Gobierno italiana como el ecuatoriano iniciaron tomando medidas ligeras, sumando la grave irresponsabilidad de autorizar partidos de fútbol (con público)... Hoy los resultados de dicha irresponsabilidad son la alta tasa de contagiados y fallecidos”, reclama el compatriota quien aplaude las medidas económicas y en materia de salud adoptadas para enfrentar la crisis por el país que ahora lo acoge.

Converso con familiares y amigos y lo que me cuentan de Ecuador no es nada alentador. Helmuth Saavedra, ecuatoriano en Italia.

Leonor Castillo es residente de España, otro de los países europeos más golpeados por el COVID-19. La ecuatoriana es cauta al hacer una comparación entre lo que vive en el país europeo frente a lo que ve, lee o escucha de los medios de comunicación o las redes sociales o le comentan sus familiares de lo que sucede en Ecuador. Aparte de considerar que las realidades son diferentes, cree que ningún país estaba preparado para un evento de esta magnitud. Destaca las facilidades económicas en España como un subsidio de desempleo, que ahora no lo ha necesitado. “Los bancos acá nos ayudan con la hipoteca… Sé que en Ecuador han creado un bono nuevo para ayudar”.

Estoy en contacto con mi familia en Ecuador. Mi madre está en un geriátrico y no hemos podido ver. Leonor Castillo, ecuatoriana en España.

En Estados Unidos, país que ya sobrepasó las cifras de contagiados por coronavirus registradas en China donde se originó el virus, vive Darwin Ruiz. El ecuatoriano, al igual que Saavedra, cree que los gobiernos estadounidense y ecuatoriano tomaron medidas tardías para enfrentar la pandemia. Se dictaminó la cuarentena que, al igual que Ecuador, no fue respetado por los ciudadanos. “No hay muchas diferencias. Claro que el sistema de salud de acá es más efectivo, pero aun así por la población hay falta de kits para diagnosticar la enfermedad”, comente el ecuatoriano residente de Chicago quien destaca la existencia de una estructura para sostener el teletrabajo, “algo que Ecuador no está preparado”.

Toda mi familia está en Cuenca... Me gustaría estar con ellos, pero da igual donde esté, con que estemos con salud. Darwin Ruiz, ecuatoriano en Estados Unidos.

No solo les preocupa el aumento de casos confirmados por coronavirus en el país, sino la salud de sus familias.

Andrés Bosmediano vive en Perú. Está en contacto con su familia, sobre todo con su madre y sus hermanos. Con estos últimos comparte la pasión por la música y con quienes interpretó una canción que está en red social cada uno desde sus casas en cuarentena.

Jhonatan Pérez también vive en Perú, y revisa casi a diario las cifras que arroja el Gobierno Nacional cada día sobre la evolución de los datos del virus en el país. Su mirada no puede evitar centrarse en una ciudad, Quito, donde vive la mayoría de su familia directa. “Mis padres tratan de ser muy fuertes y me dicen que todos está bien. Nunca me dan cifras o datos, me imagino que es para no preocuparme”, comentó a EXPRESO el joven arquitecto dedico a la supervisión de proyectos en la capital peruana.

Reconoce que las medidas adoptadas por el Gobierno peruano son muy similares a las del Gobierno ecuatoriano y hay algo que destaca. “El gobierno de Martín Vizcarra trata de llegar con al nacionalismo peruano para que así puedan quedarse en casa”. Pero lo que más le frustra de todo es no poder acompañar a su familia en este momento de preocupación.

Una similar sensación tiene Franklin Ochoa. Este ecuatoriano vive en República Dominicana. Y ve con el mismo asombro e inquietud los datos de contagiados del COVID-19 que su país registra a diario. “Creo que debemos tener medidas determinantes y duras para los que incurran en actos de terror como salir de cuarentena. Una multa o detenerlos no es correctivo”, replica. Mira también con frustración lo que sucede y más al pensar en sus familiares. Quisiera ayudar de alguna manera, dice. Pero por ahora, al igual que Pérez, lo único que puede hacer es aguardar. El abrazo, por la distancia y por el virus, deberá esperar.