El 15 de marzo de 2020, el Gobierno ecuatoriano cancela los vuelos de pasajeros en medio de una emergencia sanitaria que recrudece en el territorio a medida de que pasan los días. La ecuatoriana Emilene Aguayo ha seguido la noticia desde Francia, país que la acoge desde el pasado 6 de marzo, junto a su hija y seis de estudiantes de la unidad educativa particular en donde es profesora.

"Todo en Ecuador pasó muy rápido. La medida de cerrar el cielo fue de un día para otro", analiza hoy, vía llamada de Whatsapp, a días de haber conocido el protocolo que tiene el Estado para el retorno de menores y saber que, en su caso, como en el de mucho otros ecuatorianos, volver al país no será tan sencillo. No por ahora, cuando el Gobierno ha decidido cancelar los vuelos humanitarios.

Burocracia que incomoda

El protocolo que estipulaba el Consulado, que ya se había comunicado con ella, indica que estos viajes excepcionales eran solo para menores, sin acompañamiento, embarazadas o adultos mayores. Como es maestra, podría viajar con sus alumnos, pero una es mayor de edad, y como los reglamentos no lo contemplaban, el Estado le dijo que esa estudiante no podría viajar. Como líder y tutora. No lo iba a permitir. "O todos, o ninguno".

Ese no es el único bloqueo. Más adelante, el Consulado le explicó que al arribar, los menores deberían llegar a un hotel de Quito y mantenerse, con gastos pagados por ellos, 14 días en aislamiento sin nadie que los pueda acompañar. "Es una cosa inhumana. Es imposible dejar a chicos de entre 15 y 17 años sin un representante", opina.

Hasta hoy, cuando se supo de la cancelación, analizaba junto con la unidad educativa y los padres de familia arribar a una casa rentera y quedarse con el grupo allí. Sin embargo, en el Protocolo también se señala que quienes lleguen deberían hacerlo a un lugar destinado por el Gobierno. El personal del Consulado precisó que el Estado no se responsabiliza por posibles contagios en esos sitios.

Aguayo no pensó vivir esto. Reconoce que cuando el país notificó que los vuelos serían bloqueados estuvo tranquila. El viajar con menores, conocer de derechos humanos y derechos internacionales le había dado garantías; pero se estrelló con la realidad. "Nunca se me ocurrió pensar que esto iba a convertirse en una situación tan compleja. Cuando pasó lo del bloqueo del aeropuerto de Guayaquil, me di cuenta que estaba en un terreno de nadie".

El retorno oficial de este viaje tiene fecha al 5 de abril, día en que está previsto que se reactive el servicio de transporte aéreo; pero hasta hoy, todo es incierto. "Ningún padre quiere ver a su hijo en esta situación", insiste Aguayo.

EXPRESO contó, este 29 de marzo, que desde que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) implementó, el 23 de marzo de 2020, el protocolo para el retorno de los ecuatorianos vulnerables que se quedaron varados en el extranjero, arribaron al país ocho vuelos de este tipo, con 351 compatriotas.

Es inhumano pensar que tenemos que exponernos a tanto. Los controles no están sirviendo, están complicando las cosas. Emilene Aguayo, profesora.

Hoy, los menores están en hogares de familias francesas, en la ciudad de Saint-Malo, que los acogen a propósito del intercambio de idiomas para el que viajaron. Por el momento no hay presión de ese lado, resalta esta maestra, pero tampoco quiere abusar de la confianza de esos ciudadanos extranjeros. Saint-maló, como toda Francia, está en cuarentena total. Por ahora, la región tiene menos de diez casos oficiales.

Una lectura de la situación

Para Aguayo, el protocolo siempre puso todas las trabas para que quienes querían acogerse a él decidan no volver por ahora, por el sinnúmero de trabas que ofrecía.

El protocolo era como un regalo envenenado. Estaba ahí, pero (por todas las trabas) era mejor no abrirlo. Olvidan que la repatriación es un derecho humano. Emilene Aguayo, afectada

"Hicieron todo para que las personas desistan de volver. Y me lo dijeron así, textual: si yo fuera usted, no volvería. No les importan los protocolos internacionales, los derechos humanos.... ni siquiera podían asegurar que al arribo no haya personas infectadas cerca. Se desvinculaban de cualquier responsabilidad", critica.

Hoy, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, explicó que se cancelaron los vuelos humanitarios por varios motivos, entre estos, la falta de personal para controlar el aislamiento.

Aguayo lamenta esto. "Hay familias enteras fuera, que ni siquiera entraban en esa prioridad, que no tienen dinero para regresar, alimentarse u hospedarse. Otros países envían aviones o les permiten regresar en vuelos comerciales. Ecuador le da la espalda a sus compatriotas. Ningún gobierno hace eso".