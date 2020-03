Coronavirus: 10 estudiantes ecuatorianos están varados en Londres

Un grupo de padres de familia de la Unidad Educativa Logos, de Guayaquil, informaron que un grupo de 10 estudiantes se encuentran varados en Inglaterra, tras el cierre de fronteras decretado por el gobierno ecuatoriano para evitar la propagación del coronavirus.

Coronavirus: El toque de queda se amplía en Guayas desde las 16:00 a 05:00 Leer más

Los alumnos, entre 13 y 16 años, viajaron al país europeo, el 28 de febrero pasado, en un intercambio estudiantil con el St Albans School, una escuela independiente en la ciudad de St Albans en Hertfordshire, en el sureste de Inglaterra.

“Estamos intentando mantener la calma, pero es una situación sumamente difícil. Jamás nos imaginamos de que un viaje en el que nuestros hijos pretendían estudiar inglés, iba a terminar así”, manifestó Pedro Pico, vocero de los padres de familia, quien desde Guayaquil gestiona el retorno de los estudiantes.

Pico explicó que el grupo estuvo conformado por 19 estudiantes. No obstante, 9 de ellos sí pudieron abordar un avión que los trajo de regreso a Ecuador el 18 de marzo. No obstante, el resto de chicos quiso hacer lo mismo, sin logra el objetivo.

“Ellos ya tenían los boletos de regreso, pero en el aeropuerto de Ámsterdam les impidieron abordar la nave, sin ninguna explicación”, acotó alarmado, ya que los diez estudiantes tuvieron que regresar nuevamente a Londres y hospedarse en la residencia del colegio, que al momento está cerrado, pero que por humanidad les han permitido quedarse por tiempo limitado.

Coronavirus: Varias urbanizaciones están en cuarentena Leer más

“Tendrán que desocupar el colegio y no saben a dónde ir. Lo más triste es que no pueden regresar al país, porque no les están dando las facilidades”, anotó, al tiempo de exhortar al Gobierno que los ayude a gestionar el retorno.

“Sabemos que ellos deben guardar la cuarentena y seguir las medidas sanitarias respectivas. Lo importante es que ellos lleguen para que se reúnan con sus familias”, puntualizó.