Un cerco metálico para formar fila, señalética para la distancia, toma de temperatura, alfombra de desinfección, sala de espera para los usuarios y lonas de vinil en las ventanillas. Son las medidas de bioseguridad que implementó la Corte Provincial de Justicia del Guayas (CPJG), ubicada en Guayaquil, que reabrió parcialmente sus puertas tras permanecer cerca de dos meses cerrada, por la emergencia sanitaria que suspendió la mayoría de actividades en el país, ante el contagio masivo del coronavirus.

Francisco Jácome, director provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) del Guayas, explicó que en coordinación con el presidente de la CPJG han establecido un protocolo de seguridad para la reapertura de las actividades que, por ahora, serán de manera restringida. “Hemos tratado de colocar una señalética en la cual las personas de manera distanciada se van a ubicar para poder pasar al edificio por una sola puerta, más o menos de dos metros y medio, en la puerta están tomando la temperatura, están desinfectando su calzado, directamente se dirigen a las sillas para luego ir a las ventanillas que están con una lona de vinil (PVC) para que no exista un contacto directo con los usuarios”, detalló el funcionario.

Por lo pronto, se habilitaron seis ventanillas: dos de la materia Penal, dos Civil, una de Niñez y una Laboral. Los escritos que comenzaron a receptarse son de causas que están en trámite y que corresponden solo a la Corte Provincial, es decir, de Salas Especializadas.

A pesar del tiempo de la suspensión de actividades, no se produjeron aglomeraciones de usuarios en el primer día de la reapertura, que fue además coordinado con la Policía Nacional para el ingreso al edificio y difusión, para direccionar bien a la ciudadanía. Se estimaba la presentación de unos 100 a 200 escritos hasta antes del toque de queda que aún rige a escala nacional (de 05:00 a 14:00). Normalmente, la Corte de Guayaquil recibe a diario alrededor de 500 a 600 escritos.

Entre quienes acudieron a la Corte se observó a usuarios de la tercera edad. “Se ha dicho a la ciudadanía que los grupos vulnerables... se queden en sus casas. Las personas mayores de 60 años o que tengan algún tipo de vulnerabilidad no pueden dirigirse a las unidades judiciales... sin embargo, si vienen a dejar un escrito porque no tienen otra persona que los ayude se les permite el ingreso, igual las medidas de bioseguridad son las mismas (...) ingresan el escrito y salen de la Corte. El usuario no debe demorar mucho adentro”, enfatizó Jácome.

El abogado Lauro González opinó que la Judicatura debe aclarar qué tipo de escritos se presentan. “Recién anoche (domingo) nos manifiestan que podemos venir a presentar en ventanilla físicamente, cuando pasaban en otras provincias con previa cita; en segundo lugar dice el comunicado que era para todos los juicios que están en trámite, que también incluirían los de primera instancia (juzgados y tribunales), pero solo son los de Salas y eso provoca que la gente venga por gusto...”.

“Esto es un perjuicio para los detenidos, se ha pasado tiempo, se ha vencido la instrucción fiscal de flagrancia y no se sabe a qué juez le ha tocado la causa. Yo tengo mañana una audiencia aquí. Está señalada la diligencia, pero el problema es que no sé si se va a hacer en videoconferencia”, expresó el abogado Benigno Cruz.

El director provincial del CJ señaló que, dependiendo del comportamiento de la ciudadanía y de la realidad que va cambiando en el país, se reaperturarán las demás unidades judiciales. Algo que lo decidirá el CJ. Pero para cada una se tomarán protocolos internos porque no todas tienen la misma infraestructura, explicó Jácome.

Iguales medidas de bioseguridad tomaron las notarías de Guayaquil que, en general, también retomaron sus actividades en medio de una aparente baja de contagio de la COVID-19.

El notario Nelson Carrión salió de su despacho al domicilio de una persona con vulnerabilidad para receptar su firma. Pamela Vera

Dotado de un equipo de protección personal, el abogado Nelson Carrión, notario 19 de Guayaquil, reiniciaba la labor fuera de su despacho.

“Voy al domicilio de una persona vulnerable”, manifestó mientras salía de su despacho desde el centro de la ciudad. Una atención que asegura reinicia con todas las medidas de seguridad que incluyó una desinfección total de la Notaría antes de la reapertura al público, que será solo para la entrega de documentación y firma. “Si el trámite es muy extenso le damos una cita para el siguiente día o el momento que puedan venir las partes cuando se trata de muchas personas”, mencionó.

El funcionario estimó que acudirían unos veinte usuarios, aunque el pasado viernes solo seis personas hicieron previa cita por la Internet, incluyendo la persona vulnerable, cuyo trámite supone un costo adicional que es marcado por el sistema judicial, explicó el funcionario.