Coronavirus: Ecuador se alinea a las medidas de países de la región

Desde este 13 de marzo Ecuador se une a las políticas relacionadas con la movilidad de extranjeros que ya se ejecutan en otros cuatro países de la región como medida preventiva para controlar la expansión del nuevo coronavirus.

Colombia, que hasta el cierre de esta nota registraba solo nueve casos, ya pone en cuarentena obligatoria de 14 días a cualquier viajero que arribe desde España, Italia, Francia y China y las autoridades han recomendado a los turistas que no viajen al país si no tienen dinero para pagar la estadía en un hotel durante el tiempo que dura el aislamiento. Perú, con 22 personas contagiadas, también enviará a la casa a personas que llegan desde cualquier país europeo y desde China.

Guatemala, que aún no tiene casos confirmados, toma esas medidas solo con los viajeros que llegan desde el continente europeo.

Argentina, con 21 contagiados, anunció la cuarentena a extranjeros provenientes de Italia, España, Alemania, China, Corea del Sur, Japón e Irán. Sin embargo, por la noche el presidente de Alberto Fernández decretó la emergencia sanitaria, lo que, entre otras medidas, conllevará a suspender durante 30 días los vuelos internacionales provenientes de Europa y Estados Unidos, Corea del Sur, China, Irán y Japón.

Chile aislará solo a los que lleguen de España e Italia.

Bolivia, Venezuela y Estados Unidos tomaron medidas más restrictivas, pues están suspendiendo el ingreso de vuelos desde todos los países europeos. Venezuela le suma a su vecino Colombia y Bolivia anunció que, de forma temporal, tampoco saldrá del país ningún avión hacia el Viejo Continente.

El Salvador, pese a no tener ningún caso positivo, decidió restringir la llegada de todos los extranjeros de todos los lugares del mundo, con excepción de los residentes permanentes y los diplomáticos durante los próximos 21 días. La decisión fue tomada en días pasados por el presidente de la nación, Nayib Bukele. El primer mandatario declaró en cuarentena a todo el país como medida de prevención y no descarta que su país no vaya a registrar algún caso “en las próximas horas”.

Antes de la declaratoria, 56 personas se encontraban en cuarentena obligatoria: 32 salvadoreños y 4 extranjeros que llegaron al país centroamericano procedentes de España la noche del martes 10 de marzo.

Los otros países de la región, pese a realizar declaratorias de emergencia, aún no anuncian medidas similares.

