Coronavirus: Los controles en Quito dejan 129 sancionados

El 'relajamiento' se sanciona. Hoy, 3 de abril de 2020, las autoridades del Municipio de Quito iniciaron operativos de control para multar a quienes incumplan el pedido de aislamiento y restricción de la movilidad. En total, según cifras del cabildo, se emitieron 129 amonestaciones.

Coronavirus: Las autoridades de Quito advierten que la ciudadanía "se está relajando" Leer más

La Agencia Metropolitana de Tránsito realizó 31 operativos en diferentes puntos de la ciudad. Se revisaron 3.528 vehículos y se emitieron 129 citaciones. Según un comunicado oficial, las faltas más recurrentes fueron "111 por no respetar la medida de restricción ‘Hoy no Circula’ y 18 por irrespetar el espacio público".

En el conjunto de operativos participaron 115 agentes Civiles de Tránsito. Se verificó la existencia de salvoconductos, el cumplimiento a la circulación según el número de placa y documentos como licencia, cédula y matrícula.

El Municipio intensifica sus operativos de control ante la crisis sanitaria por #Covid19 los locales comerciales que incumplan con la normativa de restricciones serán clausurados. #ConMedidasSalvamosVidas #YaNoFaltaMucho pic.twitter.com/vhvjAyPhJ0 — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) April 3, 2020

¿Cuáles son las sanciones? Por incumplimiento de ‘Hoy no Circula’ son del 15 % de un Salario Básico Unificado si es una primera ocasión. La segunda equivale al 25 % y la tercera al 50 %. Además, tal como advirtió el alcalde Jorge Yunda, se retiran vehículos que no respeten el espacio público. En el caso de que sean retenidos, no se podrán retirar los vehículos hasta el fin de esta emergencia.

Coronavirus: autoridades intervienen el mercado Mayorista de Quito Leer más

Los controles no fueron solo a vehículos, el Municipio también clausuró locales comerciales que estaban abiertos pese a que no son parte del grupo prioritario, como el de distribución de comidas, definido por las autoridades.