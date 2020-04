La desobediencia preocupa. Las autoridades del Municipio de Quito consideran que la población está cayendo en un "relajamiento" que podría disparar el número de contagiados por coronavirus en la ciudad. Hoy, 2 de abril de 2020, se anunció el endurecimiento de sanciones para quienes incumplan la ley.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, señaló que el tránsito vehicular de los últimos tres días es alarmante porque la ciudadanía no está respetando la medida de aislamiento domiciliario. Dado que el toque de queda inicia a las 14:00, resaltó Yunda, la gente sale en las mañanas para cumplir trámites y actuar de forma normal. Eso, sentenció, no será permitido porque los quiteños deben recordar que lo ideal es que la gente no abandone sus hogares.

Las autoridades capitalinas llevaron estas observaciones al Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) para pedir endurecimiento en las sanciones. Pidieron, por ejemplo, restringir aún más el uso de los salvoconductos para que haya menos carros en las calles.

Más allá de lo que decida el COE, advirtió Yunda, el Municipio iniciará la aplicación de más sanciones a los vehículos que no tengan justificación para salir a la calle. Se harán incluso incautaciones de autos y de productos que se vendan en las veredas de la ciudad.

Del 17 al 31 de marzo del 2020, la Agencia Metropolitana de Tránsito, realizó 488 operativos en conjunto con Policía Nacional y Fuerzas Armadas verificando el acatamiento de las medidas de restricción vehicular emitidas por las autoridades. Conoce los resultados. #YaNoFaltaMucho pic.twitter.com/oA9QdJrxi0 — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) April 2, 2020

Sobre las pruebas adquiridas por el Municipio, Yunda dijo que se usarán de forma masiva para descartar casos y que la inversión para atender la emergencia suma más de cuatro millones de dólares.

Parte de ese gasto responde a la reserva de habitaciones para posibles contagiados de coronavirus que no necesitan hospitalización pero si aislamiento. También se tienen reservadas camas para médicos que no pueden trasladarse a sus casas y deben hospedarse cerca de hospitales. En total, dijo el Municipio, hay 1.195 habitaciones listas.

Sobre el retiro de fallecidos, Yunda dijo que tiene nueve crematorios listos y se hizo un acuerdo con la empresa privada para la recolección de cadávares de forma inmediata. Existen dos vehículos listos para recorrer la ciudad. En Quito no hay casos graves de fallecidos.