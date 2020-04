Coronavirus: Se confirma primer caso en Baños de Agua Santa

Baños de Agua Santa era uno de los tres cantones de Tungurahua que no tenían casos confirmados del COVID-19. Pero, en el informe de este martes 21 de abril, entró en las estadísticas con un caso.

Coronavirus: Trágica renovación del permiso por embarazo Leer más

El alcalde de la ciudad, Luis Silva, mencionó que durante 40 días, desde que inició la emergencia sanitaria se estuvieron protegiendo y en coordinación con Ministerio de Salud Pública (MSP), policías, bomberos y personal municipal mantienen el estricto control en los dos ingresos que conectan a provincias de la Sierra y al lado del Oriente. Sin embargo, lamentó que la desobediencia social haya sumado el primer contagio.

La directora Distrital de Salud de Baños, Gabriela Areopaja, explicó que hace ocho días se hizo el cerco epidemiológico del primer confirmado. En total son 63 personas que fueron aisladas en sus domicilios, de estas siete son sospechosas. Expresó que las personas aisladas han tenido contacto con quienes han realizado actividades comerciales en sitios donde se han presentado contagios.

“Hemos pedido todos los días que se queden en casa. Las autoridades hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para que el virus no llegue al cantón, pero nuestro trabajo no puede ir más allá si no hay responsabilidad social.

Detienen en Machala a un positivo de coronavirus por abrir su negocio Leer más

Las personas aisladas han tenido contacto con quienes han ido al Mercado Mayorista (Ambato) donde hay mayor foco de contagios. Hemos pedido prudencia al realizar las compras, pero hay personas que todavía se niegan a escuchar las recomendaciones”, lamentó el alcalde.

Las autoridades hicieron el llamado a la calma e insistieron para que los baneños sigan cuidando de sus familias y de la ciudad. El cantón tiene alrededor de 20 mil habitantes y de estos el 90 % vive del turismo. Es reconocido por sus cascadas, aguas termales, la devoción a la Virgen del Rosario y deportes extremos.

Es uno de los cantones más turísticos de Tungurahua y del país, actividad que genera el principal ingreso y que está paralizada por la emergencia sanitaria de la pandemia que afecta al mundo entero.