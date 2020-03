Ancianos deben arriesgar sus vidas ante el coronavirus para salvar la economía, dice político de EE.UU.

Dan Patrick, vicegobernador de Texas, no está de acuerdo con las restricciones que hay en algunos estados ante la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. Pese a las pautas de distanciamiento social que los expertos en salud han recomendado, este político prefiere "ayudar a la economía". Por eso indicó que prefiere que los ancianos arriesguen su vida para conseguirlo.

Este funcionario, que cumplirá 70 años en unos días, y se encuentra entre la población de más alto riesgo ante el coronavirus, dijo estar dispuesto a morir a cambio de mantener estable la economía de su país.

"Nadie se acercó a mí y me dijo: 'Como ciudadano de la tercera edad, ¿estás dispuesto a arriesgar tu supervivencia a cambio de mantener la América que todo Estados Unidos ama por tus hijos y nietos?' Y si ese es el acuerdo, estoy de acuerdo", dijo Patrick a Fox News.

Dan Patrick, del Partido Republicano, al igual que Donald Trump, pidió que todos vuelvan a trabajar. "Los que tenemos más de 70 años nos cuidaremos, pero no sacrifiquemos el país", insistió

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informan que 8 de cada 10 muertes por coronavirus reportadas en Estados Unidos so de adultos mayores de 65 años. Como Dan Patrick.

Este polémico comentario se suma a los de otros republicanos, incluido Donald Trump, quien no se ha mostrado a favor del distanciamiento social por el coronavirus. "Nuestro país no fue construido para ser cerrado. Este no es un país construido para esto. No fue construido para ser cerrado", dijo Trump.