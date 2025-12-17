Cooperación internacional fortalece lucha contra el secuestro y extorsión en Ecuador

La UNASE recibió una donación de computadoras portátiles por parte de las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido

La UNASE recibió una donación de computadoras portátiles por parte de las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido.

Incremento de delitos de alto impacto. La Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (UNASE) recibió este miércoles 17 de noviembre una donación de computadoras portátiles por parte de las embajadas de Estados Unidos y Reino Unido, como parte de un esfuerzo conjunto para fortalecer las capacidades investigativas de la Policía Nacional.

El acto, realizado en Quito, reunió a autoridades nacionales y representantes diplomáticos. Entre los asistentes estuvieron el ministro del Interior, John Reimberg; el comandante general de la Policía Nacional, Pablo Vinicio Dávila; el encargado de Negocios de EE. UU., Lawrence Petroni; y la embajadora británica, Libby Green.

La entrega forma parte de una serie de iniciativas de cooperación internacional orientadas a mejorar la respuesta estatal frente al secuestro y la extorsión, delitos que se han convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas.

Los nuevos equipos mejoraría procesos de análisis e investigación. Cortesía

Durante la ceremonia, Reimberg destacó que la seguridad pública depende también del respaldo de aliados externos y de la articulación con países que comparten información y tecnología. Señaló que los nuevos equipos permitirán mejorar los procesos de análisis e investigación, tareas esenciales para enfrentar organizaciones delictivas cada vez más sofisticadas.

El ministro subrayó además que dotar a las unidades especializadas de herramientas operativas adecuadas es fundamental para desmontar estructuras criminales que operan en distintas zonas del país. Aunque insistió en la importancia del apoyo internacional, remarcó que los avances dependerán de la capacidad del Estado para sostener y ampliar estas iniciativas.

El Gobierno ha buscado reforzar la colaboración con socios estratégicos para enfrentar delitos como el secuestro, la extorsión y el crimen organizado, fenómenos que han tensionado la seguridad interna en los últimos años. La cooperación con Estados Unidos y Reino Unido se enmarca en una agenda más amplia que incluye intercambio de información, asistencia técnica y programas de fortalecimiento institucional.

🇪🇨🤝🇺🇸🇬🇧 𝗖𝗢𝗢𝗣𝗘𝗥𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗜𝗠𝗣𝗨𝗟𝗦𝗔 𝗟𝗔 𝗟𝗨𝗖𝗛𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗘𝗟 𝗦𝗘𝗖𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗬 𝗟𝗔 𝗘𝗫𝗧𝗢𝗥𝗦𝗜Ó𝗡



📍Quito | Esta mañana se realizó la ceremonia de entrega de computadoras portátiles a la Unidad Nacional Antisecuestros y… pic.twitter.com/Iib9aF7dHX — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) December 17, 2025

La entrega de los equipos representa un nuevo paso en esa línea, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa de la UNASE y, en consecuencia, la respuesta del Estado frente a delitos que afectan directamente a la población y al clima de seguridad en el país.

