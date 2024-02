Contratar un abogado: ¿Qué tomar en cuenta?

Asesora y resuelve problemas legales. Las principales razones para quienes contratan a un abogado. Si bien es cierto, que los abogados remedian conflictos; también los evita si se consulta con anticipación. Es ahí donde empieza el primer dolor de cabeza. ¿A quién acudimos? Se revisa sus trabajos anteriores, clientes y el motivo de la demanda, la experiencia con asuntos similares en el que se busca respaldo legal y verificar si ha manejado casos recientemente. Así también, tener en cuenta cómo resolvieron los casos (en un juicio o llegaron a un acuerdo). Los resultados, si ganó o perdió.

Para Fidel Cabezas, abogado y docente de la Universidad Ecotec, el principal criterio que busca un cliente es el económico. “Son algunos puntos, pero uno de ellos se basa en función de la capacidad para costear determinados honorarios o por temas de confianza y empatía, a modo de elementos subjetivos relevantes para la construcción de toda relación profesional”.

Daños y perjuicios: ¿Cómo se plantea una demanda? Leer más

Es tan importante como elegir a un especialista en la materia, para obtener mejores panoramas en el menor tiempo posible. En cambio, un abogado general tiene que profundizar en el tema y el proceso será más lento. Por ejemplo, si un familiar fallece y no dejó hecho su testamento, lo recomendable es acudir a un abogado con experticia en asuntos de herencia. Si lo que se necesita es asesoramiento sobre cómo y en qué momento se paga impuestos, lo ideal es recurrir a un abogado dedicado en asuntos fiscales.

“¿Qué está en juego? Un caso penal podría llevarte a la cárcel, mientras que una acción civil podría costarte dinero. Es ahí donde el trabajo del abogado entra en acción y es vital para solucionarlo. Hay honorarios que cambian y depende de lo que suceda en el proceso”, explica Soledad Zambrano, abogada y dueña del centro jurídico García & Zambrano.

Ahora, ¿cómo se establecen los honorarios de un abogado? Existen diversos elementos de valoración a contemplar para definir el monto, por ejemplo, el conocimiento, construido no solo a partir de la formación, sino por la experiencia; casos de éxito y sobre todo fracasos “estos indicadores constituye el cimento sobre el cual se estructurará el ejercicio de cuantificación de una determinada prestación jurídica, sumándose otros aspectos relacionados con el tiempo de trabajo a emplear, las dilaciones tramitológicas de gestión externa que puedan existir y las probabilidades de obtención de un determinado resultado”, acota Cabezas.

¿Es lo mismo contratar un abogado en lo penal que en lo civil? No es lo mismo y no se debe confundir, dice Zambrano, quien va más allá y lo resume en un ejemplo: “Tanto como no es lo mismo liderar la construcción de una casa con la asesoría de un diseñador de interiores que con la de un arquitecto, no es técnicamente admisible equiparar un abogado penalista a uno civilista”, agrega. Es decir, la especialidad siempre será el faro que guíe el análisis de cara a la contratación de un profesional del Derecho.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!