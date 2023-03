Las contrataciones irregulares en CNEL encarecieron los costos hasta un 62 %

Operación. Las negligencias en los procesos de contratación causaron que no se cumpla con los objetivos de dar un mejor servicio eléctrico.

La Contraloría General publicó este miércoles 1 de marzo de 2023 los resultados del informe de Control Político de las operaciones efectuadas entre 2016 y 2022 por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Este informe de control es un reporte general que identifica los principales fallos, irregularidades y omisiones en los procesos de contratación pública.

Según la Contraloría, para elaborar este documento se analizaron 20 auditorías y la conclusión llegada fue que los contratos de CNEL se ejecutaron sin los suficientes controles. Hubo omisiones en los análisis técnicos y económicos lo que provocó que los proyectos no cumplan los objetivos de las inversiones, que es mejorar la distribución y comercialización de energía eléctrica. Además, los proveedores incumplieron las obligaciones contractuales.

Entre las obras eléctricas analizadas está el Plan de reconstrucción integral de las zonas afectadas por el terremoto de 2016 (Priza), el Programa de Electrificación Rural (PER), los proyectos de mejoramiento del alumbrado público, las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica..

“En general, durante los exámenes se identificó que los materiales y equipos, adquiridos por CNEL, no fueron instalados o no guardaron relación con lo ofertado por los contratistas. Los proveedores no entregaron las garantías de equipos para exigir reparaciones o su restitución por averías”.

En los trabajos de soterramiento de cables Portoviejo se hicieron perforaciones horizontales. “La técnica, propuesta y realizada por la constructora, resultó ineficaz, no se ciñó a lo dispuesto en los estudios y debió recurrirse a la excavación a cielo abierto. Además, la constructora contravino los términos de referencia al colocar un tipo de tubería utilizada para redes de agua potable. Los trabajos, por los cuales CNEL pagó 1,5 millones de dólares no garantizaron durabilidad, el correcto funcionamiento de los ductos y originaron roturas, grietas, daños en los bordillos, cunetas y carpeta asfáltica”.

Para la Contraloría, la segunda irregularidad más recurrente fue la falta de estudios completos, definitivos y aprobados, previo al inicio de las contrataciones. “Los análisis debieron justificar los costos, la dimensión de las obras, así como la factibilidad operativa, técnica y económica de los proyectos. Los estudios de mercado carecieron de sustentos e información, como: proformas, características de los bienes, monto de adjudicaciones anteriores similares, variación de precios, alternativas, entre otros”.

La negligencia de los funcionarios ocasionó que los presupuestos se incrementes. Por ejemplo, en el caso del plan Ilumina tu barrio, los gerentes generales de CNEL no solicitaron los análisis de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) para determinar el costo del servicio de alumbrado público general, previo a la asignación de los recursos. Esto dificultó controlar la ejecución del proyecto y la utilización de los desembolsos.

“En las iniciativas de expansión del alumbrado público, los equipos de control advirtieron que los precios unitarios se incrementaron hasta en un 62 %, debido a que no se actualizaron los estudios de mercado, previo a la contratación de las obras; y, en el proyecto para mejorar la calidad del alumbrado público no se elaboraron estudios lumínicos y planos, que justifiquen la contratación y sustenten la cantidad de luminarias a reemplazar en cada sistema eléctrico”, indicó la Contraloría.