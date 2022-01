La Contraloría General informó sobre el trabajo que llevó adelante en 2021. En los 12 meses, los equipos auditores aprobaron 1.330 informes generales de auditoría y se remitieron a la Fiscalía 361 informes con indicios de responsabilidad penal.

Además, se emitieron sanciones civiles por $ 2,1 millones y sanciones administrativas por $ 10 millones.

“Los informes con indicios de responsabilidad penal corresponden a acciones de control realizadas a diferentes instituciones de distintas funciones del Estado, entres estas: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, cantonales, municipales y provinciales. En todas estas entidades el organismo de control examinó, verificó y evaluó el cumplimiento de los procesos de contratación en el marco de la normativa vigente, así como también que la inversión haya cumplido con los objetivos institucionales planteados”, indicó la institución.

Otro de los trabajos que realizó la Contraloría es el reporte de Gestión Pública, en el que se analizan las compras realizadas por diferentes entidades durante el primer año de la pandemia. Este reporte demostró que el 96 % de las adquisiciones tenían inconsistencias como que se compraron insumos a proveedores sin experiencia, que no se buscó los mejores precios, no se realizaron estudios de mercado, se efectuaron contrataciones con compañías cuya actividad económica no tenía concordancia con los objetos contractuales o que no cumplieron con los requisitos establecidos en los pliegos y términos de referencia, por lo que las ofertas debieron descalificarse. Además estas firmas seleccionadas no contaban con los permisos para distribuir o fabricar insumos y dispositivos médicos de protección contra el virus.

En 2021, la Contraloría también emitió la glosa más alta de la historia por $ 1.223 millones a los funcionarios que despilfarraron los recursos en la Refinería del Pacífico, entre estos el expresidente Rafael Correa.