El contralor Pablo Celi regresó a la cárcel 4 del norte de Quito

El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) informó que la mañana de este martes 15 de junio el contralor Pablo Celi de la Torre, fue trasladado desde el hospital Eugenio Espejo hasta el CRS Pichincha Masculino número 2 (la cárcel 4 del norte de Quito) en medio de estrictas medidas de seguridad y en coordinación con Policía luego de recibir el alta médica por personal de Salud.

La familia del funcionario, uno de 13 investigados por posible delincuencia organizada en el caso denominado Las Torres, acudió a la cárcel para buscar información.

En un comunicado la defensa de Celi señaló que existe la preocupación porque "no se ha justificado el alta hospitalaria con un examen que demuestre que su salud ha mejorado o que ya no representa un peligro de contagio" para el resto de la población del mencionado Centro de Rehabilitación. Señalan que la SNAI no habría tomado las medidas de bioseguridad o el cerco epidemiológico.

El @SNAI_Ec informa del traslado de la #PPL Pablo C., desde el hospital Eugenio Espejo hasta el #CRSPichincha Masculino No.2., en medio de estrictas medidas de seguridad y en coordinación con @PoliciaEcuador; luego de recibir el alta médica por personal de @Salud_Ec.

Su defensor Marcelo Ron evidenció que el centro carcelario no cuenta con los recursos para atender casos de COVID-19 en su interior. El contralor Celi fue detenido el 13 de abril tras un operativo cumplido en Quito, Guayaquil y Samborondón. La Fiscalía investiga una posible estructura delincuencial dedicada al cobro de coimas para el desvanecimiento de glosas.

El próximo lunes será la audiencia de revocatoria de la prisión dictada en su contra.

El lunes 14 de junio la fiscal Diana Salazar pidió diferimiento de la diligencia por problemas de salud y denunció que "mientras los procesados sigan en el poder será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Impensable".

La fiscal no dio nombres pero al presidente Guillermo Lasso le indicó que no eran de su gobierno "sino exautoridades y personal de otras funciones y "ciudadanos ilustres", quienes han querido incidir en favor de la revisión de medidas dispuestas al procesado Pablo C.".