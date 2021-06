Se suspendió la audiencia revocatoria de la prisión del contralor Pablo Celi prevista para este lunes

Para este lunes 14 de junio, a las 11:00 se había convocado a la audiencia de revocatoria de la prisión del contralor Pablo Celi, uno de los 13 procesados por posible delincuencia organizada en el caso denominado Las Torres que investiga a una estructura dedicada a cobrar supuestas coimas a cambio de desvanecimiento de glosas.

Una hora antes de la hora señalada para la diligencia, la fiscal Diana Salazar señaló en su cuenta de Twitter que solicitó el aplazamiento de la audiencia y explicó las razones. “Por un percance en mi salud, he solicitado el diferimiento de la audiencia de revisión de medidas de Pablo C., prevista para hoy a las 11:00, porque la voy a atender personalmente. Espero que la justicia no sienta presión al procesar a una autoridad de control en funciones”, fue su trino.

El contralor Pablo Celi fue hospitalizado por presentar síntomas de COVID-19 Leer más

Por un percance en mi salud, he solicitado el diferimiento de la audiencia de revisión de medidas de Pablo C., prevista para hoy a las 11:00, porque la voy a atender personalmente. Espero que la justicia no sienta presión al procesar a una autoridad de control en funciones. — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) June 14, 2021

Pero sus mensajes no se limitaron a explicar su situación de salud sino a hablar de favores y privilegios y que mientras los procesados sigan en el poder será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. "Veo con preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Impensable". Y añadió: "Insisto: No cuenten conmigo para torcer la justicia, yo no le debo favores a nadie. Ningún procesado debe gozar de privilegios, en ninguna circunstancia, peor si es por cobrar favores que se hicieron con dineros del pueblo ecuatoriano".

En la Corte Nacional, mientras tanto, Marcelo Ron, abogado del contralor Pablo Celi esperaba que la diligencia se instale y se revoquen las medidas dictadas en contra del funcionario que la semana pasada obtuvo una segunda licencia de la Contraloría. A los 60 días de licencia sin sueldo que le fueron concedidos el 14 de abril se sumó un tiempo indeterminado de licencia por enfermedad que se tramitó en el organismo de control.

El contralor Pablo Celi convocado a audiencia privada de extracción de información en caso Las Torres Leer más

Más tarde se conoció que la Corte fijó para el lunes 21 de junio del 2021 a las 11:30 la audiencia revocatoria de la prisión del procesado que no se realizó este lunes 14.

El pasado 13 de abril Celi fue uno de los nueve detenidos en el operativo denominado Las Torres que investiga la entrega de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas de contratistas de Petroecuador y la agilización del pago de planillas.

Celi está internado desde la semana pasada en el Hospital Eugenio Espejo debido a que presentó síntomas de contagio de COVID-19 que fueron confirmados tras un examen que se le practicó al funcionario. Celi es uno de los tres procesados que aún permanecen detenidos en la cárcel 4 del norte de Quito.

Según su defensor, el contralor permanece incomunicado y en delicado estado de salud por lo que ha pedido su traslado a otro centro médico.