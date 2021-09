Aunque por unanimidad la Corte Constitucional (CC) resolvió que los fallos de la jueza María Belén Domínguez y de dos jueces de la Corte de Pichincha en favor de Jorge Yunda sobre su remoción vulneraron derechos constitucionales, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se programó para hoy jueves 30 de septiembre de 2021 una audiencia.

En la diligencia, prevista para las 09:00, se planificó la presentación de pruebas y alegatos dentro de la acción presentada por el ahora alcalde de Quito, Santiago Guarderas, en contra del removido exalcalde Jorge Yunda.

La cita es en el auditorio del organismo de justicia electoral y se programó una vez superada la causal de incidente de recusación que conllevó a la suspensión del tiempo de la tramitación de la causa, explicó el juez en su providencia.

El pasado 4 de agosto Guarderas acudió al TCE solicitando que "actúe frente a su dictamen unánime, con el cual determinó que el Concejo Metropolitano de Quito cumplió formalidades y procedimientos en la remoción de Jorge Yunda". Ese organismo había señalado en la absolución de una consulta que lo actuado por la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano fue legal. Esa instancia removió a Yunda el 3 de junio. Casi cuatro meses después Yunda está fuera de la Alcaldía.

Tras conocer el fallo de última instancia del máximo organismo de justicia constitucional, Yunda se pronunció en su cuenta Twitter. "Gané en las urnas, asumí la administración de esta ciudad en la peor crisis de su historia, nunca cedí principios y eso me pasó factura pero no me arrepiento, gracias a mis votantes, seguiré luchando internacionalmente por ustedes, me voy en paz, suerte a los que quedan", escribió.

Gané en las urnas, asumí la administración de esta ciudad en la peor crisis de su historia, nunca cedí principios y eso me pasó factura pero no me arrepiento, gracias a mis votantes, seguiré luchando internacionalmente por ustedes, me voy en paz, suerte a los que quedan. — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) September 30, 2021

Detrás de las acciones sorteadas y concedidas a Yunda quedaron sospechas, sanciones y hasta acciones judiciales. La propia Corte Constitucional pidió a la Fiscalía investigar las posibles irregularidades en los sorteos de causas en la justicia ordinaria que no se quedarían solo en el caso de Yunda, según Ciro Guzmán defensor de Gabriela Beltrán, la servidora judicial cuyo usuario y clave se utilizaron para el ingreso irregular de las medidas cautelares que un juez civil concedió a Yunda.