La consulta popular del exalcalde Jaime Nebot y grupos sociales se queda sin el visto bueno de la Corte Constitucional

Sin visto bueno. La consulta popular por iniciativa ciudadana encabezada por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y grupos sociales no superó el dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional para continuar con su trámite. La mayoría del pleno de la máxima institución del país en interpretación de la Constitución concluyó que el pedido de consulta "no se adecúa a la Constitución ni cumple con los parámetros de control previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional".

A través de un comunicado, la Corte asegura en las reformas legales a través de consulta deben considerarse que los anexos se leerán como parte integral de la pregunta. "En consecuencia, un juicio de la Corte, las reformas legales a ser consultadas no pueden ser de una complejidad tal que derivan en falta de claridad o conviertan a la pregunta en compuesta, pues esto obstruiría la libertad del elector".

El cuestionario de 14 preguntas pretendía reformar 43 artículos e incluir 20 artículos en 20 cuerpos normativos distintos.

Además, la Corte determinó que a través de la iniciativa se pretendía someter a consulta "hasta doce reformas legales a través de una sola pregunta", lo que a su criterio "impide que el elector pueda manifestar su elección legal sobre cada una de las reformas de forma independiente".

La Corte Constitucional identificó considerandos que no garantizaban de forma plena la libertad del elector, y en particular, el cumplimiento de las cargas de claridad y lealtad. Asimismo, verificó considerandos que no empleaban lenguaje valorativamente neutro y contenían una carga emotiva...

Comunicado de la Corte Constitucional.