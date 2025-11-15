Consulta Popular: 1.204 paquetes electorales llegaron a los 157 recintos en Cotopaxi

La distribución inició a las 04:00 y se desarrolló con resguardo militar para garantizar la seguridad del proceso electoral

La entrega del material electoral inicio desde las primeras horas de este sábado 15 de noviembre.

La Delegación Provincial Electoral de Cotopaxi completó este sábado 15 de noviembre la entrega del material electoral destinado a los 157 recintos habilitados para el Referéndum y la Consulta Popular que se desarrollarán este domingo 16. El operativo inició a las 04:00 y concluyó pasado el mediodía de este sábado 15 de noviembre, como parte del cronograma nacional planificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La jornada de distribución se cumplió bajo estrictas medidas de seguridad, encabezadas por las Fuerzas Armadas, quienes mantienen la custodia del material antes, durante y después del proceso electoral. Su presencia, según las autoridades, busca asegurar que todos los recintos estén completamente operativos para recibir a los ciudadanos.

El despliegue inició desde la madrugada con la salida de 1.204 paquetes electorales hacia los cantones más distantes de Cotopaxi. La Maná recibió el material destinado para 18 recintos electorales; Sigchos, para 14; y Pangua, también para 14. Posteriormente se continuó con los cantones más cercanos: Salcedo con 21 recintos, Pujilí con 31 y Saquisilí con 10. El operativo finalizó con la entrega en Latacunga, el cantón con mayor número de recintos, con un total de 49.

Cada kit electoral contiene urnas, biombos, papeletas, padrones, certificados de votación, actas de instalación y escrutinio, señalética, bolígrafos, calculadoras, sellos y sobres de seguridad; elementos indispensables para garantizar la transparencia del proceso.

Militares de la Brigada Patria resguardan el material electoral que fue trasladado a los diferentes recintos habilitados. GLORIA TACO/ DIARIO EXPRESO

Material electoral bajo resguardo militar

El teniente coronel Edison Herrera, comandante del Grupo de Fuerzas Especiales N.º 27 “General Miguel Iturralde”, destacó que el operativo se desarrolló sin incidentes y ha sido entregado a todos los recintos electorales y permanecen bajo custodia de seguridad.

“Al momento, como pueden ver, se está dando cumplimiento a la distribución de los kits electorales en todos los cantones de la provincia de Cotopaxi. Este material, que en días anteriores llegó a la delegación, ha sido custodiado por los soldados de la Brigada de Fuerzas Especiales N.º 9 Patria. Con la colaboración de todos los entes del Estado estamos realizando la distribución en los diferentes cantones. No ha existido novedad y esto se lo ha realizado con la mayor celeridad y seguridad que este proceso requiere”, afirmó.

Para esta jornada electoral, en Cotopaxi se encuentran empadronadas 398.130 personas, de las cuales 193.358 son hombres y 204.772 son mujeres. El CNE habilitó 1.204 juntas receptoras del voto y convocó a 8.414 miembros de JRV, quienes serán los responsables de la instalación y escrutinio en cada recinto.