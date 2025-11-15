Capacitación para miembros de mesa: lugares y horarios en Pichincha, Guayas y Azuay

Las delegaciones provinciales electorales tiene habilitados varios horarios para capacitar sobre la Consulta Popular 2025

A horas del referéndum y consulta popular, el Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que las personas que hayan sido sorteadas para integrar las juntas receptoras del voto deben capacitarse para participar de la jornada electoral del domingo 16 de noviembre de 2025.

EXPRESO te trae los lugares y horarios en que las delegaciones provinciales electorales de Pichincha, Guayas y Azuay tienen habilitados para que los miembros de las juntas receptoras del voto puedan capacitarse y participar del referéndum y consulta popular.

Pichincha: lugares y horarios para capacitación de miembros de mesa

La Delegación Provincial Electoral de Pichincha habilitó puntos de capacitación a miembros de juntas receptoras del voto en cinco cantones: Quito, Mejía, Rumiñahui, Pedro Moncayo y Cayambe. Los últimos horarios oscilan entre las 13:00 y las 16:00 de este 15 de noviembre de 2025.

Los últimos horarios disponibles son:

Delegación Provincial Electoral de Pichincha (Quito): 15:00 a 17:00 Cooperativa de Transportes Catar (Quito): 14:00 a 16:00 y 16:00 a 18:00 Mercado Central Machachi (Mejía): 15:00 a 17:00 Auditorio Villa Carmen (Rumiñahui): 14:00 a 16:00 y 16:00 a 18:00 Infocentro Unidad de Cultura del GAD Pedro Moncayo (Pedro Moncayo): 15:00 a 17:00 Sede de la Unión Nacional de Educadores (Cayambe): 14:00 a 15:30 y 15:30 a 17:00

Guayas: lugares y horarios para capacitación de miembros de mesa

La Delegación Provincial Electoral de Guayas habilitó 13 puntos de capacitación a miembros de juntas receptoras del voto en Simón Bolívar, Narnajito, El Triunfo, Bucay Naranjal, Balao, El Empalme, Samborondón, Balzar, Colimes, Daule, Nobol y Jujan.

Los últimos horarios disponibles son:

Cuerpo de Bomberos (Simón Bolívar): 8:30 a 17:00 Medallón de Oro (Naranjito): 8:30 a 17:00 Auditorio Municipal (El Triunfo): 8:30 a 17:00 Antiguo Municipio (Bucay): 8:30 a 17:00 Cuerpo de Bomberos (Naranjal): 8:30 a 17:00 Cuerpo de Bomberos (Balao): 8:30 a 17:00 Cuerpo de Bomberos (El Empalme): 8:30 a 17:00 Auditorio Municipal (Samborondón): 8:30 a 17:00 Auditorio Municipal (Balzar): 8:30 a 17:00 Cuerpo de Bomberos (Colimes): 8:30 a 17:00 Salón Municipal (Daule): 8:30 a 17:00 Auditorio Municipal (Nobol): 8:30 a 17:00 Coliseo Municipal (Jujan): 8:30 a 17:00

Azuay: lugares y horarios para capacitación de miembros de mesa

La Delegación Provincial Electoral de Azuay habilitó un punto de capacitación a miembros de juntas receptoras del voto en Cuenca.

Los últimos horarios disponibles son:

Facultad de Ciencias de la Hospitalidad Campus Centro de la Universidad de Cuenca (Cuenca): 15:00 a 16:00, 16:00 a 17:00 y 17:00 a 18:00

