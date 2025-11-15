CNE distribuye material electoral en Quito bajo resguardo militar

467 recintos electorales en Quito se preparan para recibir a los votantes

La distribución del material electoral para la jornada del domingo 16 de noviembre de 2025 arrancó la mañana de este sábado en Quito.

Desde el Colegio Benalcázar, en el norte de la ciudad, el técnico del Consejo Nacional Electora (CNE) de Pichincha, Jorge Tapia, explicó que el 14 de noviembre ya se despachó todo el material destinado a los cantones de la provincia de Pichincha y a las parroquias rurales del Distrito Metropolitano.

Este sábado 15 de noviembre, desde las 07:00, la distribución continuó hacia las parroquias urbanas del cantón Quito, bajo custodia de las Fuerzas Armadas, encargadas de garantizar la seguridad durante todo el proceso.

En total, 467 recintos electorales en la capital se preparan para recibir a los votantes. Personal técnico del CNE trabaja en la colocación de señalética y en la adecuación de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) para que todo esté operativo a primera hora del domingo 16 de noviembre.

Aunque las lluvias recientes provocaron inundaciones en patios de algunos recintos, Tapia aseguró que los incidentes fueron atendidos oportunamente por las instituciones responsables y no afectarán el desarrollo del proceso.

Tapia también recordó que en Pichincha están empadronadas 2.420.030 personas, y que el 80% de ellas corresponde a votantes de Quito.

Fuerzas Armadas custodian los recintos

El coronel del Ejército, Wilman Albán, confirmó que todos los recintos de la capital están bajo control de las Fuerzas Armadas. Señaló que el material entregado permanece bajo resguardo militar hasta la mañana del domingo, cuando será trasladado a las autoridades del CNE para la instalación definitiva de las mesas.

Este 16 de noviembre, 13’938.724 ciudadanos dentro y fuera del país están habilitados para votar en el Referéndum y Consulta Popular 2025, que incluye cuatro preguntas: tres relacionadas con reformas a la Constitución y una cuarta que podría llevar a la conformación de una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Carta Política.

Personal técnico del CNE colocó la señalética y adecuó las Juntas Receptoras del Voto. Foto: Gustavo Guamán / Expreso

La jornada electoral concluirá a las 17:00, cuando las Juntas Receptoras del Voto iniciarán el escrutinio. Según el CNE, los primeros resultados podrán conocerse desde las 19:00.

