Construcción de nuevas cárceles en Ecuador: a pocos días de "la primera piedra"

El presidente Daniel Noboa Azín lo anunció en diciembre pasado, como una de las acciones que ha realizado durante los primeros días de su administración: "Hemos cerrado negociaciones con grupos internacionales que construyeron las cárceles en El Salvador y en México, en enero colocaremos la primera piedra" .

El presidente Daniel Noboa eliminará la Secretaría Nacional de Seguridad Leer más

Si bien el presidente de Ecuador no dio mayores detalles sobré cómo, cuándo y en qué lugar se iniciará la construcción de los nuevos centros carcelarios de máxima y supermáxima seguridad, la ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, detalló en entrevista que "hasta el 12 de enero, como máximo, se colocará la primera piedra". ¿Dónde? son datos que no dio por se un tema de seguridad. Sin embargo, Palencia señaló que quizás no solo sean dos o cuatro nuevos centros carcelarios los que se construyan, "sino muchos más".

De ser esa la fecha estimada, faltarían nueve días para que el Gobierno cumpla lo anunciado y en Ecuador se inicie la construcción de los nuevos centros carcelarios.

El Plan Fénix está en ejecución.



Estas son las acciones que hemos llevado a cabo y que realizaremos a fin de proteger la seguridad e integridad de cada uno de los ecuatorianos. ✊🏻🇪🇨#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/A1s31GbTwW — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) December 21, 2023

¿En qué lugar? Noboa señaló el pasado 20 de diciembre que se construirán en el Oriente y en ubicaciones remotas de Santa Elena y Manabí. Sin embargo, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, anticipó que estas cárceles se podrían construir en Pastaza y Santa Elena.

Presupuestos para seguridad y trabajo, menos ejecutados en 2023 Leer más

UNA REFORMA CARCELARIA SIN MAYORES DETALLES

El Gobierno también anunció, el pasado 21 de diciembre, que durante las dos primeras semanas de enero de 2024, tiene previsto presentar “una importante reforma carcelaria”. Un anuncio que no tuvo mayores detalles, pero que fuer atribuido por el Ejecutivo al plan de seguridad que, a decir de ellos, "ya está en marcha en el país".

Para acceder a contenido de calidad sin límites, visite el siguiente ENLACE.