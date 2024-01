Presupuestos para seguridad y trabajo, menos ejecutados en 2023

Un balance poco halagador. La ejecución del presupuesto 2023 muestra las falencias del Estado en la ejecución de los recursos públicos, sobre todo en momentos en que algunos sectores atraviesan una situación de urgencia o crisis.

De acuerdo a las cifras de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), varios ministerios clave han tenido una baja ejecución al cierre de 2023.

Por ejemplo, una de esas entidades es el Ministerio del Interior, a cargo de la seguridad de los ciudadanos. Pese al auge del crimen organizado y al récord de asesinatos, la cartera de Estado ejecutó 31 millones de dólares de los 75 millones presupuestados inicialmente, es decir, apenas el 41 % de lo programado para el año anterior, menos de la mitad.

La responsabilidad recae en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, que dejó el poder a fines de noviembre de 2023. A la poca capacidad de ejecución de las autoridades anteriores, se sumó la inestabilidad política.

El exministro del Interior, Juan Zapata, aseguró a EXPRESO que la falta de liquidez afectó en la gestión de la cartera de Estado y aquella responsabilidad recae en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Si al proveedor no le da anticipos, no le da los bienes y eso no se verá reflejado en la ejecución presupuestaria”, añadió el extitular del Interior.

Esta situación afectó la compra de varios insumos programados, como chalecos antibalas o camionetas, señaló Zapata.

Pero hay otro ministerio que, incluso, ha ejecutado menos. Se trata de la cartera de Trabajo que utilizó 27 millones de dólares de los 71 millones inicialmente previstos para todo 2023. Es decir, solo una ejecución del 38 %.

El exministro de Trabajo Patricio Donoso aseguró a este Diario que el bajo nivel de ejecución presupuestaria de la cartera de Estado que dirigió se debe a la falta de pago de compensaciones jubilares del sector público.

Asimismo, la falta de liquidez en el sector público, justificó Donoso, complicó la transferencia de recursos para realizar esos pagos. “Exceptuando el pago a jubilados, que son actos con los que ayuda el Ministerio de Trabajo, sobre todo a otros ministerios como el de Educación y Salud, que tienen una gran cantidad de jubilados (...)Exceptuando esos valores, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Trabajo fue del 99,5 %”, dijo Donoso.

Otro ministerio que cerró 2023 con poca ejecución fue Transporte y Obras Públicas, que usó 176 millones de dólares de los 337 millones planeados para todo el año pasado. La cifra muestra una ejecución del 52 %.

La falta de recursos en el sector público se sintió, sobre todo, en el segundo semestre de 2023. Factores como los menores precios del petróleo y el estancamiento en la producción nacional petrolera pesaron. También la reducción de impuestos afectó a los ingresos del Estado.

En ese contexto, el actual ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, señaló en días pasados que el dinero disponible en la cuenta del Tesoro llegó a 95 millones de dólares, la cifra más baja en 18 años.

De acuerdo a los datos de Finanzas, los ingresos en el presupuesto llegaron a 25.511 millones de dólares, casi 6.000 millones de dólares menos a lo presupuestado inicialmente. El fisco recibió menos recursos de petróleo e impuestos, dijo Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal. Según sus cálculos, el déficit superó los 5.700 millones de dólares en 2023, una cifra similar a la anunciada por Finanzas.

