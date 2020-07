El Consejo de Participación "no puede desaparecer"

Los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) fueron recibidos por la Comisión de Enmiendas de la Asamblea, para presentar su defensa ante el pedido de eliminación del organismo ciudadano.

Intervinieron los siete consejeros y cada uno presentó su argumento del por qué se debería mantener el Consejo, e hicieron propuestas como un trabajo mixto entre el Cpccs y la Asamblea en la designación de autoridades de control; que se retire la facultad de designación pero fortalecer la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción y buscar una nueva metodología para elección de autoridades.

Los consejeros centraron su defensa en la participación ciudadana y lucha contra la corrupción. El consejero David Rosero, hizo un recuento de los casos en los que ha intervenido el organismo ciudadano y que al momento se encuentran en manos de la Fiscalía, como la denuncia sobre el endeudamiento público durante el correismo; de presuntos delitos cometidos en la Refinería de Esmeraldas, la denuncia presentada contra el Comité de la reconstrucción de las zonas afectadas de Manabí y Esmeraldas por el terremoto del 2016; el sobreprecio del 500% en insumos médicos en el Hospital del Guasmo Sur en Guayaquil o la compra de seis millones de mascarillas quirúrgicas con sobreprecio por parte del Ministerio de Salud Pública, entre otros.

También dejaron en claro que en la propuesta de reforma constitucional "no hay claridad en cómo se van a elegir autoridades", bajo qué parámetros o con cuántos votos se van elegir. El consejero, Francisco Bravo dejó cuatro interrogantes: ¿Cuáles serán los mecanismos que aplicarán para el control social y la impugnación ciudadana en la designación de autoridades de control?, ¿cuál será el procedimiento que aplicarán cunado exista una mayoría aplanadora por parte de algún Gobierno de turno o de la oposición, para que la designación de autoridades responda a la sociedad y no a,os intereses políticos?, ¿ de qué manera evitarán la interferencia política en la independencia de las funciones de los organismos de control?; y, ¿ con cuántos votos tienen previsto que se elegirán las autoridades de control desde la Asamblea?

En las intervenciones de los consejeros no faltó la polémica. Como el pronunciamiento de la consejera, Fernanda Rivadeneira, quien sostuvo que la propuesta de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana es “porque el Consejo perdió su orientación por algunas personas que no lo dirigieron bien antes y ahora”. Declaración que requirió que el asambleísta Héctor Yépez (SUMA) pregunte a qué se refería. “La designación de autoridades del Cpccs no se ha hecho de forma transparente y técnica, particularmente en la elección del Defensor Público, donde el reglamento no fue debatido por el pleno”, contestó.