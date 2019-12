El Consejo de Participación cierra filas en contra de la enmienda a la Constitución

Comisión aprueba informe para primer debate que limitaría funciones del Cpccs Leer más

Unidos. Los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respondieron a la Asamblea Nacional con la decisión de publicar los nombres de los asambleístas que voten a favor de la enmienda a la Constitución que propone eliminar su facultad de designar a autoridades de organismos de control.

El consejero Juan Javier Dávalos, proponente de la moción aprobada en sesión del 18 de diciembre pasado, dijo que esta decisión es una forma de presionar a los asambleístas y de exponerlos ante la ciudadanía para que sepan los nombres y apellidos de quienes quieren, a criterio de ellos, limitar la participación ciudadana.

Publicar los nombres de los asambleístas es un acto simbólico para demostrarle a la ciudadanía que atrás de esa decisión hay unas personas que posiblemente buscarán la reelección y que luego quieran nombrar a sus amigos para ocupar esos cargos. Juan Javier Dávalos, consejero de Participación Ciudadana.

Atención. El consejero de Participación Ciudadana, Juan Dávalos, cuestiona las enmiendas constitucionales que reducen competencias al #Cpccs. Dice que si se aprueban, serán los partidos políticos quienes pondrán fiscal y otras autoridades en base a "palancas". Vía @AlfonsoAlban — Diario Expreso (@Expresoec) December 19, 2019

No obstante, los nombres de los asambleístas y sus votaciones ya los publica la propia Asamblea Nacional en su página web. Al ser consultada, la presidenta encargada del Consejo, Sofía Almeida, dijo que pese a ello harán su propia publicación de los nombres. "Creemos que la ciudadanía debe saber quienes quieren al Consejo y la participación ciudadana y quienes no".

Según el consejero, el pleno esperaba de la Asamblea Nacional una propuesta que mejore la institucionalidad del país, pero eso no ha sucedido. Es por ello que espera que en el año que debe transcurrir entre el primero y segundo debate de las enmiendas se puede analizar a fondo la propuesta. No se descarta tomar otras acciones más contundentes. "Una forma de presionar a que esos asambleístas no cometan ese error es publicar esos nombres para que la ciudadanía decida por quién votar y por quién no hacerlo. Esa es parte de las acciones que el Consejo va a realizar".