Consejo Nacional de la Leche rechaza proyecto de ley animal y pide su archivo

El Consejo Nacional de la Leche y sus Derivados hizo público su desacuerdo con el Proyecto de Ley Orgánica para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos de los Animales No Humanos que actualmente se tramita en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional y que contempla algunos puntos que han generado debate como no cocinar cangrejos vivos o establecer una jornada laboral para los animales de trabajo.

RELACIONADAS El proyecto de Ley Animal en Ecuador propone no cocinar cangrejos vivos

A través de un comunicado difundido este 14 de julio por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de la Leche señaló que el mencionado proyecto de ley atenta "de forma directa a la producción de alimentos provenientes de los animales, en este caso especial, la producción de leche".

Posesión de Mario Godoy ya tiene fecha en la Asamblea Nacional Leer más

El Consejo, integrado por productores, industriales y representantes del sector público, sostiene que este nuevo proyecto que fue presentado por la Defensoría del Pueblo al Legislativo, contiene "un sinnúmero de restricciones y prohibiciones" que van en contra de los sistemas de producción, "prohibiendo la tenencia de animales para la producción y el trabajo".

Argumentan que las formas de producción planteadas provocarán que el valor de alimentos como la carne y los lácteos sean más altos debido a que los costos en la cadena productiva se incrementarían.

De esta manera, el Consejo Nacional de la Leche rechaza "categóricamente" el proyecto de ley animal que, según señalan, no solo afecta a los productores sino a la población en general, los proveedores de insumos, entre otros.

En cuanto al tema relacionado a los animales de trabajo responden que "durante décadas los productores han investigado y desarrollado técnicas de manejo de los animales para reducir y evitar el estrés y así mejorar la productividad y reducir costos".

Lea también: Más juicios políticos van al pleno de la Asamblea Nacional

Por tal razón, piden a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, archivar el proyecto de ley y que "se convoque a todos los actores para construir una norma legal que cumpla con el mandato de la sentencia de la Corte Constitucional y que asegure la Soberanía Alimentaria, el derecho al trabajo de los productores y el abastecimiento de alimentos de calidad a toda la población ecuatoriana".

#Comunicado 📄 | Pronuciamiento del Consejo Nacional de la Leche y sus Derivados ante el Proyecto de Ley Orgánica para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos de los Animales No Humanos. ⤵️ pic.twitter.com/QmcwK2pVbu — Agricultura y Ganadería Ecuador 🇪🇨 (@AgriculturaEc) July 15, 2024

¿Qué propone el proyecto de ley animal?

El proyecto de Ley Orgánica para la promoción, Protección y Defensa de los Derechos de los Animales no Humanos, presentado por la Defensoría del Pueblo ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea prohíbe, entre otras cosas, "la cocción de ejemplares vivos de crustáceos como el cangrejo y el faenamiento de animales marinos, acuáticos y semiacuáticas sin aturdimiento previo". También propone establecer una jornada laboral para los animales de trabajo.

Denuncian intimidaciones del Ejecutivo a la Asamblea para "apurar posesión de Godoy" Leer más

Este proyecto de ley, que consta de 78 artículos, surge tras una sentencia de la Corte Constitucional que dispuso elaborar y aprobar una ley que reconozca los derechos de los animales no humanos, incluyendo su bienestar según la especie.

Sobre los animales no humanos marinos, acuáticos y semiacuáticos, esta ley prohíbe, en su artículo 36, la cocción de ejemplares vivos de crustáceos, como los cangrejos y camarones, y el faenamiento de animales marinos sin aturdimiento previo o mediante prácticas que vulneren su bienestar.

El objetivo del aturdimiento, según la Asociación para el Sacrificio Humanitario, es inducir de manera inmediata insensibilidad en los peces. Esto se puede lograr a través de la percusión, que consiste en administrar un golpe fuerte en el cráneo del pez: "Los peces deben permanecer inconscientes hasta su muerte", estipula el reglamento de la asociación internacional.

Lea también: Wilman Terán denuncia a juez Inga para que se excuse en caso Independencia Judicial

Según el artículo 12 del proyecto, estas prohibiciones buscan establecer como derecho de los animales no humanos una muerte digna. "Si la muerte de un animal no humano es necesaria, debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal no humano es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida".

Horario laboral para los animales de trabajo

En el artículo 15 del proyecto de Ley se habla de los derechos de los animales no humanos destinados a trabajo u oficio, incluidos los perros de asistencia y animales de soporte emocional. En este se estipula que serán acreedores de derechos que incluyen:

No ser explotados ni expuestos a daños en su salud física, psicológica, emocional o comportamental.

Trabajar con una jornada laboral establecida y con limitaciones razonables de años e intensidad del trabajo, dependiendo del oficio y las condiciones físicas y psicológicas según la especie.

Cesar sus actividades de trabajo u oficio en función de su calidad de vida y ciclo vital, garantizando el bienestar animal bajo la responsabilidad de un tutor designado.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ