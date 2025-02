El Consejo de la Judicatura destituyó a un juez de Pasaje

El Consejo de la Judicatura resolvió este 13 de febrero de 2025 la destitución del juez Franklin Tenorio Peláez, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Pasaje, en El Oro.

La medida contó con los votos de los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes, Merck Benavides y el presidente Mario Godoy.

“Obedece a que el juez liberó, sin fundamento, a dos personas que cumplían sentencia condenatoria de 10 a 17 años por tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización”, indicó la Judicatura. Y agregó que el magistrado aceptó una demanda de medida cautelar, pese a que él ejercía su cargo en El Oro y los detenidos se encontraban en Loja. “Actuó sin competencia territorial”.

El juez aceptó la medida cautelar con el argumento de que los sentenciados eran pacientes de VIH y que dentro de prisión no se garantizaba el acceso a la salud.

En el caso Plaga se vio un uso de falsos diagnósticos de VIH para lograr las liberaciones de personas sentenciadas.

Un fiscal también es destituido

En la misma sesión del pleno, la Judicatura destituyó al fiscal de Violencia de Género No. 1 del cantón Portovelo. El funcionario pidió que se tome el testimonio anticipado de una víctima de violación, pero no habría dado seguimiento y como este no se dio, el caso terminó con la nulidad.

