Conflicto armado interno: el CPCCS niega la creación de veeduría a las cárceles

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) negó este 31 de enero de 2024 la creación de una veeduría para verificar la clasificación y tratamiento de los presos. En una acalorada sesión de pleno, los consejeros acusaron que la iniciativa pretendía dar apoyo a los criminales privados de la libertad.

El tratamiento de esta iniciativa fue planteada en una sesión anterior del pleno del CPCCS por el consejero Augusto Verduga. Sin embargo, no hubo quórum requerido para instalar la sesión, además de no contar con el apoyo de algunos consejeros.

La creación de la veeduría volvió a ser planteada en la sesión de pleno del CPCCS de este 31 de enero de 2024, donde sí se contó con el quorum necesario. Sin embargo, las posturas del resto de consejeros no cambió: estaban en contra de la iniciativa de Verduga.

Verduga, quien inició justificando su moción resolución, por su parte, precisó que la veeduría no implicaría una intromisión en la aplicación de los Decretos 110 y 111 que establecieron el estado de excepción y el estado de conflicto armado interno. Del mismo modo, sostuvo que la misma solo comprendería las acciones emprendidas en la Penitenciaría del Litoral entre noviembre de 2018 y noviembre de 2023 y que tendría una vigencia de seis meses.

Votación La veeduría fue apoyada por dos de los siete consejeros del CPCCS, Augusto Verduga y Yadira Saltos.

Respecto a las posturas en contra del resto de consejeros, Verduga cuestionó su negativa de "fiscalizar a los responsables de este desastre". Incluso sostuvo que los consejeros Mishelle Calvache y Juan Esteban Guarderas han tenido la "desfachatez" y "estrategia rastrera y de despiste" de oponerse a la veeduría de la clasificación de los presos.

Verduga incluso señaló conocer que su iniciativa no sería aprobada por parte del pleno del CPCCS porque "algunos consejeros tienen un secreto inconfesable, el hecho que no quieren incomodar al gobierno en funciones (de Daniel Noboa)".

El viceministro Esteban Torres adelantó que la veeduría "no viene al caso" y que no permitirían impunidad. ARCHIVO

Guarderas, por otro lado, cuestionó que la iniciativa de Verduga surja en medio de la guerra interna y no antes: "Ahora que estamos en conflicto armado interno resulta que es importantísimo. Además, la veeduría es para verificar la gestión de dos enemigos de Correa (Lenin Moreno y Guillermo Lasso)".

Incluso sostuvo que "lo que pide Rafael Correa tiene eco aquí", refiriéndose a una publicación que hizo el expresidente sentenciado por el caso Sobornos sobre la necesidad de investigar la supuesta entrega de las cárceles a los criminales en los gobiernos de Moreno y Lasso.

El vicepresidente del CPCCS, Andrés Fantoni, y la consejera Johanna Verdezoto, por otra parte, justificaron su negativa indicando que no es el momento adecuado. "No me parece mal la moción, no creo en su pertinencia en este momento donde los militares están interviniendo (las cárceles)", resaltó Fantoni, quien también sostuvo que la iniciativa pareciera tener la intención de apoyar a los criminales.

