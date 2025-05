La verdad detrás de los concursos estancados del CPCCS: desinterés y varios fracasos

El 9 de mayo de 2025, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) aprobó la reforma al reglamento que regula a las comisiones ciudadanas de selección, con la promesa de que este cambio permitirá acortar y agilizar los procesos de selección de autoridades que la entidad tiene pendientes.

RELACIONADAS Participación reelige a Fantoni y designa a Enríquez como su vicepresidenta

Con apenas unos días posesionada en el cargo, la vicepresidenta del CPCCS, Jazmín Enríquez, conversa con EXPRESO sobre la utilidad de la reforma al reglamento de las comisiones ciudadanas de selección, las verdaderas razones del estancamiento de los concursos y la salud del Pleno.

Enríquez es abogada y magíster en Victimología y Criminología Aplicada. Ha ocupado cargos como analista de Control a la Contratación Pública en la Contraloría General del Estado y de Procuraduría Síndica del Municipio de Santo Domingo. También fue asistente legal en la Corte Provincial de Justicia y Unidad Judicial Civil de Santo Domingo.

Jazmín Enríquez fue electa vicepresidenta del CPCCS el 14 de mayo de 2025. ARCHIVO: CPCCS

El CPCCS y un reglamento de comisiones ciudadanas cuestionado

- El CPCCS vendió la reforma al reglamento como una solución al estancamiento de procesos. ¿Qué garantías puede dar de que eso sea cierto?

Reglamento del CPCCS: ¿realmente garantiza procesos más cortos y transparentes? Leer más

Nos dimos cuenta de que muchos de los retrasos en los concursos públicos para designar autoridades se debían a los vacíos legales que existían en este reglamento... (Hace una explicación de los principales reformas al reglamento).

Le puede interesar: Reforma a reglamento del CPCCS no aplicará a todos los concursos: ¿cuáles sí?

- En EXPRESO hemos abordado el reglamento, pero insisto: ¿cómo esta reforma garantiza que los procesos no se estanquen y sean más cortos?

Ante la existencia de algún juicio, deberíamos contar con la ayuda del área legal para que pueda solucionarse rápido...

- Excomisionados y exfuncionarios han expresado sus reparos. Por ejemplo, que el secretario sea puesto por Presidencia y la posibilidad de ser reportados a la Contraloría. ¿Esto no ahuyenta y amedrenta la participación ciudadana?

Los comisionados tienen la disposición de trabajar por la ciudadanía. No creo que les importaría que, en caso de que no cumplan su trabajo, sean enviados a Contraloría. A menos que vengan con la intención de no trabajar, como ha sucedido.

La vicepresidenta Enríquez defendió la reforma al reglamento de comisiones ciudadanas indicando que delimita mejor funciones y tiempos. GUSTAVO GUAMAN/EXPRESO

Renovación del CNE: estancado por procesos de contratación fallidos

- Mientras el CPCCS piensa en los próximos concursos, hay otros pendientes. ¿Por qué no avanza la primera renovación parcial del CNE?

Está estancado por la falta de adjudicación del contrato de seguridad informática. Lamentablemente, se han caído cinco procesos de contratación, pero estamos retomando porque hay que asegurar que el contrato sea adjudicado de manera transparente...

- ¿Por qué se han caído los procesos? ¿Qué tiene que ver la falta de transparencia?

Sinceramente, no me he percatado mucho sobre las contrataciones públicas. No tengo información respecto a eso.

- ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar? ¿Y la segunda renovación parcial?

Hay que presionar a la persona encargada de la adjudicación. Podemos hacer la segunda renovación de forma paralela, pero eso es un consenso del cuerpo colegiado.

La totalidad del Pleno del CNE está en funciones prorrogadas. Cortesía: CNE.

Defensoría del Pueblo: urge la renovación, pero no hay hoja de ruta

- La Defensoría del Pueblo sigue encargada. ¿Para cuándo habrá nuevo defensor?

Es importantísimo buscar una nueva designación, ya que eso ha llevado mucho tiempo. Hay que verificar si la persona que se encuentra en este momento cumple los requisitos.

Le puede interesar: CPCCS en jaque: otras vías para designar autoridades

Consejo de la Judicatura: un CPCCS paciente con las demoras del Ejecutivo

- La renovación del Consejo de la Judicatura es diferente. Solo están a la espera de la terna de Presidencia. ¿Por qué el CPCCS permite esta actitud de querer demorar el proceso?

No nos hemos quedado de brazos cruzados. Hemos insistido. Vamos a hacer nuevamente la insistencia. No creo que la intención del Gobierno sea retrasar la designación.

Para la renovación del Consejo de la Judicatura solo hace falta que el Ejecutivo envíe su terna con sus candidatos. ARCHIVO: EXPRESO

Renovación del TCE: el desinterés ciudadano estanca a los jueces electorales

- El Pleno del TCE termina sus funciones en mayo de 2025 y deberán prorrogarse en funciones. ¿Cuándo habrá solución para este proceso?

La convocatoria para la comisión ciudadana inició en 2022 y hubo una insistencia en 2023, pero no hubo el número mínimo de comisionados. Pero el nuevo reglamento nos brinda una solución...

- ¿Cuál es la solución?

Lamentablemente ahorita no recuerdo mucho, pero si me deja revisar el reglamento le puedo ayudar. (Se tomó cuatro minutos para, en silencio, revisar el reglamento). El artículo 56 establece que la conformación será de manera paritaria entre mujeres y hombres...

- Entiendo, pero cómo el nuevo reglamento soluciona la falta de interés ciudadano por integrar la comisión ciudadana.

Los ciudadanos, al no tener confianza sobre la designación de autoridades, ni siquiera hacían el intento de postularse. Nosotros vamos a hacer una nueva convocatoria este año y estoy convencida de que los ciudadanos ahora están empoderados y están muy preocupados en poder ser partícipes.

El Consejo de Participación Ciudadana espera terminar el concurso de fiscal general del Estado para febrero de 2026. ARCHIVO: CPCCS

Fiscalía General: el plazo de febrero de 2026 es una expectativa, no una promesa

- El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, recientemente dijo que tendremos nuevo fiscal general para febrero de 2026. Eso implica que durante todo el proceso no pase nada, ni siquiera haya acciones de protección o medidas cautelares. ¿Por qué prometer cosas que no son seguras?

Fiscalía General: CPCCS da nuevo paso para conocer el reemplazo de Diana Salazar Leer más

No estamos prometiendo, estamos dando a conocer cuál es nuestra intención de trabajo.

Con la salida de la Liga Azul se desterró el partidismo del CPCCS

- Con la destitución de la Liga Azul, ¿ya no hay partidismo en el CPCCS?

Ya no hay partidismos en el CPCCS . Estamos trabajando de una manera muy transparente para el país.

Le puede interesar: Diana Salazar es la nueva embajadora de Ecuador en Argentina

- Usted lleva pocos días como vicepresidenta. ¿Cómo se va a diferenciar de sus antecesoras cuestionadas, Yadira Saltos y Johanna Verdezoto?

Mi trabajo ha sido bastante transparente, soy una ciudadana más. Este cargo no quiere decir que sea ni más ni menos que nadie.

- El CPCCS ha demostrado inestabilidad. ¿Está segura en su cargo? ¿Aspira llegar a la Presidencia?

Nada está seguro en la vida. Al ser yo la persona que mocionó a Andrés Fontoni para que se mantenga, no es mi intención, ni siquiera de pensarlo, bajarlo de la Presidencia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!